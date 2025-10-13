حمادة مقتبسًا من كمال جنبلاط: "لا وطن يقوم على التكاذب المشترك"

Advertisement

استحضر عضو "اللقاء " النائب ، في بيان له، مقولة للمعلم الشهيد ، رأى أنها ما زالت تعبّر بعمق عن الواقع اللبناني الراهن.وقال : "في مثل هذا اليوم، وفي مرحلة التحوّلات والمتغيّرات، أستحضر هذه العبارات للمعلم الشهيد كمال :ولا يقوم وطن على التكاذب المشترك وعلى هذا النوع من التسوية التي تُظهر شيئًا وتُبطن أشياء أخرى، كأنها بين معركتين واستراحة بين حربين أو غفوة بين عاصفتين."وأوضح حمادة في بيانه أنّ يعيش اليوم حالة من التسويات الموقتة والمواقف المتقلّبة التي تهدد استقراره الحقيقي، داعيًا إلى العودة إلى الصادقة التي أرساها كمال جنبلاط، والمبنية على الشفافية والإصلاح والتعددية الحقيقية.وختم بالتأكيد أنّ "الخروج من الأزمات المتلاحقة يتطلب مصارحة وطنية شاملة تعيد للدولة صدقيتها، وللحياة السياسية معناها الفعلي".