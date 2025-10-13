Advertisement

حمادة مقتبسًا من كمال جنبلاط: "لا وطن يقوم على التكاذب المشترك"

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:43
استحضر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، في بيان له، مقولة للمعلم الشهيد كمال جنبلاط، رأى أنها ما زالت تعبّر بعمق عن الواقع اللبناني الراهن.
وقال حمادة: "في مثل هذا اليوم، وفي مرحلة التحوّلات والمتغيّرات، أستحضر هذه العبارات للمعلم الشهيد كمال جنبلاط:
ولا يقوم وطن على التكاذب المشترك وعلى هذا النوع من التسوية التي تُظهر شيئًا وتُبطن أشياء أخرى، كأنها بين معركتين واستراحة بين حربين أو غفوة بين عاصفتين."

وأوضح حمادة في بيانه أنّ لبنان يعيش اليوم حالة من التسويات الموقتة والمواقف المتقلّبة التي تهدد استقراره الحقيقي، داعيًا إلى العودة إلى المبادئ الوطنية الصادقة التي أرساها كمال جنبلاط، والمبنية على الشفافية والإصلاح والتعددية الحقيقية.

وختم بالتأكيد أنّ "الخروج من الأزمات المتلاحقة يتطلب مصارحة وطنية شاملة تعيد للدولة صدقيتها، وللحياة السياسية معناها الفعلي".
