سلام: ما تعرض له المهندس طارق مزرعاني من تهديد مباشر مدانٌ بأشدّ العبارات

أدان رئيس الحكومة ما تعرض له المهندس طارق مزرعاني من تهديد مباشر عبر مكبّرات صوت من مسيّرة إسرائيلية.

وكتب عبر حسابه على "اكس":

"ما تعرّض له المهندس طارق مزرعاني، منسّق تجمّع أبناء القرى الجنوبية الحدودية، من تهديد مباشر عبر مكبّرات صوت من مسيّرة إسرائيلية، مدانٌ بأشدّ العبارات.

ولا يسعني في هذا السياق إلا ان اجدد الحكومة الكامل بإعادة الإعمار وبحقّ جميع أبناء الجنوب، ولا سيّما سكان القرى الحدودية، في العودة الآمنة والمستدامة إلى بلداتهم وقراهم".