لبنان

سلام: ما تعرض له المهندس طارق مزرعاني من تهديد مباشر مدانٌ بأشدّ العبارات

Lebanon 24
13-10-2025 | 07:00
أدان رئيس الحكومة نواف سلام ما تعرض له المهندس طارق مزرعاني من تهديد مباشر عبر مكبّرات صوت من مسيّرة إسرائيلية.
وكتب عبر حسابه على "اكس":
 
"ما تعرّض له المهندس طارق مزرعاني، منسّق تجمّع أبناء القرى الجنوبية الحدودية، من تهديد مباشر عبر مكبّرات صوت من مسيّرة إسرائيلية، مدانٌ بأشدّ العبارات.
ولا يسعني في هذا السياق إلا ان اجدد التزام الحكومة الكامل بإعادة الإعمار وبحقّ جميع أبناء الجنوب، ولا سيّما سكان القرى الحدودية، في العودة الآمنة والمستدامة إلى  بلداتهم وقراهم".
 
 
إعادة الإعمار

نواف سلام

إسرائيل

التزام

نواف

09:31 | 2025-10-13
09:30 | 2025-10-13
09:24 | 2025-10-13
09:09 | 2025-10-13
09:01 | 2025-10-13
08:58 | 2025-10-13
