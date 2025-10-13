Advertisement

لبنان

يوروجست.. اتفاقية على طاولة الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل

Lebanon 24
13-10-2025 | 07:14
زارت سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وزير العدل عادل نصار ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة والقاضي جوزف تامر. 
وتناول اللقاء سبل التعاون في المرحلة المقبلة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي. كما تم عرض للمبادرات التي قام بها الوزير نصار في الوزارة.

وتطرق البحث أيضا الى مشروع قانون استقلالية القضاء ومصيره، اضافة الى التعاون  في اتفاقية يوروجست "eurojust" التي سيتم التوقيع عليها، وهي اتفاقية قضائية بين لبنان وأوروبا.

وأخيرا وضعهم الوزير نصار في صورة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للامتثال لمتطلبات اتفاقية "فافت" "faft "المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.
