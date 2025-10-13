تعاون أمني رفيع بين الأمن العام وأمن الدولة لتعزيز الاستقرار الداخلي

Advertisement

استقبل لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في مكتبه في المقر العام في ، العام اللواء . وقد تناول اللقاء الأوضاع العامة في والمنطقة، في ظل المستجدات الأمنية والسياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة المحلية والإقليمية.وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين المديريتين في مختلف المجالات الأمنية، لا سيما تلك المرتبطة بمكافحة الجرائم وتعزيز الاستقرار الداخلي ومتابعة الملفات الحساسة التي تمسّ الأمن الوطني.وشدد اللواءان لاوندس وشقير على ضرورة تكثيف التعاون الميداني وتبادل المعلومات لضمان أعلى درجات الجهوزية في مواجهة أي تهديدات محتملة، سواء على الصعيدين الداخلي أو الحدودي.ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل الدائم بين لتوحيد الجهود وحماية السلم الأهلي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.