لبنان
تعاون أمني رفيع بين الأمن العام وأمن الدولة لتعزيز الاستقرار الداخلي
Lebanon 24
13-10-2025
|
07:55
استقبل
المدير العام
لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في مكتبه في المقر العام في
الرملة البيضاء
،
المدير العام للأمن
العام اللواء
حسن شقير
. وقد تناول اللقاء الأوضاع العامة في
لبنان
والمنطقة، في ظل المستجدات الأمنية والسياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة المحلية والإقليمية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين المديريتين في مختلف المجالات الأمنية، لا سيما تلك المرتبطة بمكافحة الجرائم وتعزيز الاستقرار الداخلي ومتابعة الملفات الحساسة التي تمسّ الأمن الوطني.
وشدد اللواءان لاوندس وشقير على ضرورة تكثيف التعاون الميداني وتبادل المعلومات لضمان أعلى درجات الجهوزية في مواجهة أي تهديدات محتملة، سواء على الصعيدين الداخلي أو الحدودي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل الدائم بين
الأجهزة الأمنية
اللبنانية
لتوحيد الجهود وحماية السلم الأهلي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.
المدير العام للأمن
الأجهزة الأمنية
الرملة البيضاء
الرملة البيضا
المدير العام
أمن الدولة
اللبنانية
