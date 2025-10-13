Advertisement

لبنان

عن الرئيس جوزاف عون... إليكم ما قاله ترامب من إسرائيل

Lebanon 24
13-10-2025 | 07:54
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعم إدارته لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في نزع سلاح حزب الله.
وقال ترامب في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي: "ندعم إدارة الرئيس جوزاف عون في نزع سلاح حزب الله وهو يقوم بعمل رائع". 
 
وأضاف: "إدارتي تساعد الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله". 
