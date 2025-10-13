عن الرئيس جوزاف عون... إليكم ما قاله ترامب من إسرائيل

أعرب الرئيس الأميركي عن دعم إدارته لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في نزع سلاح .

وقال في كلمة له أمام الكنيست : "ندعم إدارة الرئيس جوزاف عون في نزع سلاح حزب الله وهو يقوم بعمل رائع".

وأضاف: "إدارتي تساعد على نزع سلاح حزب الله".