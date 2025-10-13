Advertisement

لبنان

بري استقبل المرعبي ورحمة لمتابعة التطورات السياسية والبرلمانية

Lebanon 24
13-10-2025 | 08:21
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائبين السابقين طلال المرعبي وإميل رحمة. وتناول اللقاء عرضاً مفصلاً للأوضاع العامة في لبنان، إلى جانب استعراض آخر المستجدات السياسية والملفات التشريعية المطروحة على الساحة الوطنية.
وشدد بري خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف السياسية لمتابعة القضايا البرلمانية والتشريعية الحيوية، في ظل مرحلة دقيقة تشهدها البلاد على الصعيدين الداخلي والإقليمي.
 
