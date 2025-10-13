بري استقبل المرعبي ورحمة لمتابعة التطورات السياسية والبرلمانية

Advertisement

استقبل رئيس ، في مقر الرئاسة الثانية في ، النائبين السابقين طلال المرعبي وإميل رحمة. وتناول اللقاء عرضاً مفصلاً للأوضاع العامة في ، إلى جانب استعراض آخر المستجدات السياسية والملفات التشريعية المطروحة على الساحة الوطنية.وشدد خلال اللقاء على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف السياسية لمتابعة والتشريعية الحيوية، في ظل مرحلة دقيقة تشهدها البلاد على الصعيدين الداخلي والإقليمي.