مخزومي: لبنان يغيّب نفسه عن المحطّات الإقليمية

Advertisement

تساءل الحوار الوطني النائب مخزومي في تدوينة عبر منصة "إكس" عن غياب عن المسارات الإقليمية البناءة التي تقودها دول كالسعودية ومصر وتركيا والأردن وقطر وتنسقها ، لجهة وقف الحرب على غزة وبدء ملف .قال مخزومي إنّ هذا الغياب "نتيجة سياسة العزلة التي يفرضها ، خدمةً لأهداف ومصالح خارجية لا تتطابق مع مصالح اللبنانيين"، مؤكّداً أن الفرصة الإقليمية الراهنة "حقيقية وتاريخية" ولا تحتمل بقاؤنا على الهامش.ودعا الحكومة إلى خطوات جريئة وفورية تبدأ بـتنفيذ قرار نزع سلاح جميع الميليشيات، ليفسح ذلك المجال أمام إعادة إعمار وباقي المناطق، واستعادة ثقة والمجتمع التجاري للاستثمار في لبنان. وختم مخزومي رسالته الحادة بالقول: "انتهى وقت الكلام المطلوب اليوم أفعال تحفظ الوطن وتستعيد الدولة".