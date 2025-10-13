24
لبنان
مخزومي: لبنان يغيّب نفسه عن المحطّات الإقليمية
Lebanon 24
13-10-2025
|
08:48
photos
0
تساءل
رئيس حزب
الحوار الوطني النائب
فؤاد
مخزومي في تدوينة عبر منصة "إكس" عن غياب
لبنان
عن المسارات الإقليمية البناءة التي تقودها دول كالسعودية ومصر وتركيا والأردن وقطر وتنسقها
الولايات المتحدة
، لجهة وقف الحرب على غزة وبدء ملف
إعادة الإعمار
.
قال مخزومي إنّ هذا الغياب "نتيجة سياسة العزلة التي يفرضها
حزب الله
، خدمةً لأهداف ومصالح خارجية لا تتطابق مع مصالح اللبنانيين"، مؤكّداً أن الفرصة الإقليمية الراهنة "حقيقية وتاريخية" ولا تحتمل بقاؤنا على الهامش.
ودعا الحكومة إلى خطوات جريئة وفورية تبدأ بـتنفيذ قرار نزع سلاح جميع الميليشيات، ليفسح ذلك المجال أمام إعادة إعمار
بيروت
وباقي المناطق، واستعادة ثقة
المجتمع الدولي
والمجتمع التجاري للاستثمار في لبنان. وختم مخزومي رسالته الحادة بالقول: "انتهى وقت الكلام المطلوب اليوم أفعال تحفظ الوطن وتستعيد الدولة".
