لبنان

القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها

Lebanon 24
13-10-2025 | 08:58
أصدرت وزارة الصحة قراراً يقضي بتوقيف شركة مياة تنورين عن تعبئة المياه، وسحب منتجاتها من الأسواق.
