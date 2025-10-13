24
لبنان
لقاءات كرامي.. والهدف تعزيز المدارس والمكتبات
Lebanon 24
13-10-2025
09:24
استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفداً من نقابة الممرضات والممرضين في
لبنان
برئاسة النقيبة عبير علامة، وتم البحث في تعزيز مهنة التمريض والتخصصات المرتبطة بها، وتسهيل الإجراءات للمتخصصين في هذا المجال.
كما اجتمعت
الوزيرة
مع عدد من النواب والشخصيات المحلية لمناقشة حاجات المدارس في مختلف المناطق:
- نائب
عكار
جيمي جبور: البحث في احتياجات مدارس عكار، خاصة مع عودة العائلات
السورية
.
- وفد
الحزب التقدمي الاشتراكي
برئاسة النائب
أكرم شهيب
: ملء الشواغر الأكاديمية والإدارية في المدارس الرسمية.
- النائب أحمد الخير: تأمين مبانٍ مدرسية لمنطقة
المنية
الضنية
، نظراً لزيادة أعداد الطلاب.
كما التقت الوزيرة رئيس جمعية LOST الدكتور رامي اللقيس، واستعرضت معه المشاريع التعليمية المقدمة للمدارس الرسمية، بما في ذلك تأسيس مكتبات مدرسية جديدة، حيث وصلت المرحلة الأولى إلى 11 مكتبة، في حين تشمل المرحلة الثانية 40 مكتبة إضافية ستوزع بحسب أولويات الوزارة.
كما بحثت الوزيرة وفدي بلديتي مجدلبعنا ومجدليا في توسيع المباني المدرسية وبناء مدارس جديدة لمواكبة زيادة أعداد الطلاب في المدارس الثانوية والرسمية، بما يسهل وصول الطلاب إلى التعليم دون معاناة التنقل لمسافات بعيدة.
