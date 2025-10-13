لقاءات كرامي.. والهدف تعزيز المدارس والمكتبات

Advertisement

استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفداً من نقابة الممرضات والممرضين في برئاسة النقيبة عبير علامة، وتم البحث في تعزيز مهنة التمريض والتخصصات المرتبطة بها، وتسهيل الإجراءات للمتخصصين في هذا المجال.كما اجتمعت مع عدد من النواب والشخصيات المحلية لمناقشة حاجات المدارس في مختلف المناطق:كما التقت الوزيرة رئيس جمعية LOST الدكتور رامي اللقيس، واستعرضت معه المشاريع التعليمية المقدمة للمدارس الرسمية، بما في ذلك تأسيس مكتبات مدرسية جديدة، حيث وصلت المرحلة الأولى إلى 11 مكتبة، في حين تشمل المرحلة الثانية 40 مكتبة إضافية ستوزع بحسب أولويات الوزارة.كما بحثت الوزيرة وفدي بلديتي مجدلبعنا ومجدليا في توسيع المباني المدرسية وبناء مدارس جديدة لمواكبة زيادة أعداد الطلاب في المدارس الثانوية والرسمية، بما يسهل وصول الطلاب إلى التعليم دون معاناة التنقل لمسافات بعيدة.