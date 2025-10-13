24
لبنان
في جونية... سرقة 16 ألف دولار من داخل محل لبيع الحلويات
Lebanon 24
13-10-2025
|
10:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــي:
بتاريخ 6-10-2025، سُرِقَ مبلغٌ مالي من محلٍ لبيع الحلويات في
جونية
. وقد ادّعى مدير المحل لدى
فصيلة جونية
في وحدة الدّرك الإقليمي، ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ ستّة عشر ألف دولارٍ أميركي.
من خلال المتابعة الفوريّة والاستقصاءات والتّحريات، التي قامت بها عناصر فصيلة جونيّة، توصّلت إلى تحديد هويّة أحد منفّذي السّرقة، ويُدعى: – خ. س. (مواليد عام ١٩٩٧ لبناني)
بالتّاريخ ذاته، تمّ توقيفه بالتّنسيق مع مخفر العريضة.
بتفتيشه، ضُبطَ بحوزته قسمٌ من المبلغ المسروق، وبالتّحقيق معه، وبمواجهته بالأدلّة التي تُثبت تورّطه، اعترف بقيامه بسرقة المبلغ، بالاشتراك مع
شخص آخر
، وهو الرأس المدبّر للعمليّة وموظف سابق في المحل، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1990، لبناني)، متوارٍ عن الأنظار، تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه.
أحيل الموقوف (خ. س.) إلى
مفرزة جونية
القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معه، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.
