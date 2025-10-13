Advertisement

لبنان

الداخلية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة موسم الشتاء في بيروت

Lebanon 24
13-10-2025 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1428956-638959725263557350.png
Doc-P-1428956-638959725263557350.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، ظهر اليوم اجتماعًا مهمًا في مكتبه، حضره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت إبراهيم زيدان، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين في بلدية بيروت. ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات لموسم الشتاء، واستكمالًا للتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات لكافة البلديات لاتخاذ التدابير الوقائية لضمان السلامة العامة.
Advertisement

وتناول الاجتماع الأعمال الجارية في تنظيف الأقنية ومجاري تصريف مياه الأمطار وصيانتها، حيث شدد الوزير الحجار على "ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتكثيف الجهود الميدانية لضمان الجهوزية ومنع أي أضرار ناجمة عن تراكم المياه". كما أكد على "أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز سرعة الاستجابة والحفاظ على السلامة العامة".

كما استقبل الوزير الحجار الوزيرة السابقة زينة عكر، وتمت مناقشة الأوضاع العامة، والتقى وفدًا من العشائر العربية برئاسة الشيخ طلال الضاهر وضم الوفد خضر نوفل والشيخ عامر الغصن، وتم خلال اللقاء عرض ملف أحداث خلدة، مع تأكيد الحجار على أمله في الوصول إلى خواتيمه قريبًا.
 
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية الإسباني: سنقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية في أحداث أسطول الصمود
lebanon 24
13/10/2025 19:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني تابع مع الفرق الفنية الاستعدادات لموسم الشتاء
lebanon 24
13/10/2025 19:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خمسة أطعمة تعزّز المناعة في موسم الشتاء.. تعرف عليها
lebanon 24
13/10/2025 19:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مع اقتراب موسم الشتاء.. وزارة الزراعة: لا تساهل مع التعديات
lebanon 24
13/10/2025 19:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

المجلس البلدي

وزير الداخلية

بلدية بيروت

مروان عبود

زينة عكر

الوزيرة

على أمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2025-10-13
11:57 | 2025-10-13
11:53 | 2025-10-13
11:36 | 2025-10-13
11:26 | 2025-10-13
11:19 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24