الداخلية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة موسم الشتاء في بيروت

عقد والبلديات، أحمد ، ظهر اليوم اجتماعًا مهمًا في مكتبه، حضره محافظ مدينة القاضي ورئيس لمدينة بيروت إبراهيم ، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين في . ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات لموسم الشتاء، واستكمالًا للتعاميم الصادرة عن والبلديات لكافة البلديات لاتخاذ التدابير الوقائية لضمان السلامة العامة.وتناول الاجتماع الأعمال الجارية في تنظيف الأقنية ومجاري تصريف مياه الأمطار وصيانتها، حيث شدد الوزير الحجار على "ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتكثيف الجهود الميدانية لضمان الجهوزية ومنع أي أضرار ناجمة عن تراكم المياه". كما أكد على "أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز سرعة الاستجابة والحفاظ على السلامة العامة".كما استقبل الوزير الحجار السابقة ، وتمت مناقشة الأوضاع العامة، والتقى وفدًا من العشائر العربية برئاسة الشيخ طلال الضاهر وضم الوفد خضر نوفل والشيخ عامر الغصن، وتم خلال اللقاء عرض ملف أحداث ، مع تأكيد الحجار على أمله في الوصول إلى خواتيمه قريبًا.