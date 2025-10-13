Advertisement

لبنان

في طرابلس.. سلامة يبحث تطوير معرض رشيد كرامي الدولي

Lebanon 24
13-10-2025 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1428957-638959726667766188.png
Doc-P-1428957-638959726667766188.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه بالمكتبة الوطنية – الصنائع، رئيس مجلس إدارة المدير العام لمعرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني شعراني. وتناول البحث الوضع الحالي للمعرض وآفاق تطويره من خلال وضع رؤية استراتيجية شاملة، بهدف جعله مرفقًا حيويًا يسهم في تنشيط مدينة طرابلس والمحافظة الشمالية ككل.
Advertisement

وعبّر الدكتور شعراني عن أمله في "تفعيل التعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة والمعرض لإقامة فعاليات مشتركة ذات اهتمام عام"، فيما أكد وزير الثقافة استعداده لدعم مجلس الإدارة الجديد لتحقيق أهداف الاستراتيجية المرتقبة وتفعيل دور المعرض على مختلف الأصعدة.
 
مواضيع ذات صلة
رسوم جديدة لدخول معرض رشيد كرامي الدولي
lebanon 24
13/10/2025 19:15:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"تلفزيون لبنان" يعيد الحياة إلى معرض رشيد كرامي الدولي
lebanon 24
13/10/2025 19:15:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في معرض رشيد كرامي الدولي.. انطلاق "مهرجان طرابلس الرياضي"
lebanon 24
13/10/2025 19:15:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات لإحياء معرض رشيد كرامي الدولي.. وترسيخ دوره الوطني
lebanon 24
13/10/2025 19:15:41 Lebanon 24 Lebanon 24

معرض رشيد كرامي الدولي

رشيد كرامي الدولي

وزارة الثقافة

محافظة الشمال

مجلس الإدارة

المدير العام

وزير الثقافة

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2025-10-13
11:57 | 2025-10-13
11:53 | 2025-10-13
11:36 | 2025-10-13
11:26 | 2025-10-13
11:19 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24