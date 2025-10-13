في طرابلس.. سلامة يبحث تطوير معرض رشيد كرامي الدولي

Advertisement

استقبل الدكتور غسان سلامة في مكتبه بالمكتبة الوطنية – ، رئيس مجلس إدارة لمعرض الدكتور هاني شعراني. وتناول البحث الوضع الحالي للمعرض وآفاق تطويره من خلال وضع رؤية استراتيجية شاملة، بهدف جعله مرفقًا حيويًا يسهم في تنشيط مدينة والمحافظة الشمالية ككل.وعبّر الدكتور شعراني عن أمله في "تفعيل التعاون المستقبلي بين والمعرض لإقامة فعاليات مشتركة ذات اهتمام عام"، فيما أكد وزير الثقافة استعداده لدعم الجديد لتحقيق أهداف الاستراتيجية المرتقبة وتفعيل دور المعرض على مختلف الأصعدة.