لبنان
اجتماع في سرايا طرابلس لبحث تداعيات موجة النزوح السوري الأخيرة
Lebanon 24
13-10-2025
|
10:37
photos
ترأست محافظ
لبنان
الشمالي
بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعًا موسعًا في مكتبها في سرايا
طرابلس
، خُصّص لبحث تداعيات موجة النزوح السوري الأخيرة إلى المنطقة وسبل التنسيق بين
الجهات الرسمية
والدولية للاستجابة السريعة وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن
الجيش اللبناني
والأمن العام وبلدية طرابلس، إلى جانب منسقين من منظمات دولية منها
الصليب الأحمر
، كاريتاس، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الهجرة الدولية واليونيسف.
وتناول البحث الأوضاع الأمنية والاجتماعية والصحية للنازحين، وضرورة تأمين احتياجاتهم الأساسية بالتعاون مع المنظمات المعنية. كما شدّد المجتمعون على أهمية دعم العائلات
اللبنانية
المضيفة للنازحين، نظراً لما تتحمله من أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية.
واتفق الحاضرون على إجراء مسح شامل لتحديد أعداد
النازحين
وتوزعهم في
الشمال
، بهدف تنظيم عملية المساعدات وضمان توزيعها العادل. وأكدت المحافظ الرافعي على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة تسهّل تنسيق الجهود اللوجستية والإغاثية وتعزز فعالية الاستجابة الميدانية.
(الوكالة الوطنية)
