اجتماع في سرايا طرابلس لبحث تداعيات موجة النزوح السوري الأخيرة

ترأست محافظ بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعًا موسعًا في مكتبها في سرايا ، خُصّص لبحث تداعيات موجة النزوح السوري الأخيرة إلى المنطقة وسبل التنسيق بين والدولية للاستجابة السريعة وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة.شارك في الاجتماع ممثلون عن والأمن العام وبلدية طرابلس، إلى جانب منسقين من منظمات دولية منها ، كاريتاس، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الهجرة الدولية واليونيسف.وتناول البحث الأوضاع الأمنية والاجتماعية والصحية للنازحين، وضرورة تأمين احتياجاتهم الأساسية بالتعاون مع المنظمات المعنية. كما شدّد المجتمعون على أهمية دعم العائلات المضيفة للنازحين، نظراً لما تتحمله من أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية.واتفق الحاضرون على إجراء مسح شامل لتحديد أعداد وتوزعهم في ، بهدف تنظيم عملية المساعدات وضمان توزيعها العادل. وأكدت المحافظ الرافعي على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة تسهّل تنسيق الجهود اللوجستية والإغاثية وتعزز فعالية الاستجابة الميدانية.