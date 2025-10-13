منعا للإزعاج.. بلدية المنية صادرت هذه القطع من محلات الإشبمونات

Advertisement

كإجراء استباقي لمنع تركيب العوادم والإشبمونات للدراجات النارية، ومنعا لإصدار أصوات مزعجة للمواطنين، قامت شرطة بلدية بحملة ميدانية استهدفت محلات بيع الاشبمونات الخاصة بالدراجات الناريّة، العوادم، وتمت مصادرة عدد من هذه القطع، حفاظاً على راحة المواطنين والحد من الضوضاء والإزعاج في الأحياء السكنية.وأكدت البلدية أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وضعتها في إطار سعيها لتطبيق الأنظمة والقوانين، و تعزيز الأمن و الهدوء في المنطقة"، مشيرة إلى "استمرار الجولات الرقابية لمنع المخالفات ومحاسبة المخالفين".