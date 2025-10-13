Advertisement

لبنان

منعا للإزعاج.. بلدية المنية صادرت هذه القطع من محلات الإشبمونات

Lebanon 24
13-10-2025 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1428972-638959754446706998.png
Doc-P-1428972-638959754446706998.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كإجراء استباقي لمنع تركيب العوادم والإشبمونات للدراجات النارية، ومنعا لإصدار أصوات مزعجة للمواطنين، قامت شرطة بلدية المنية بحملة ميدانية استهدفت محلات بيع الاشبمونات الخاصة بالدراجات الناريّة، العوادم، وتمت مصادرة عدد من هذه القطع، حفاظاً على راحة المواطنين والحد من الضوضاء والإزعاج في الأحياء السكنية.
Advertisement

وأكدت البلدية أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وضعتها في إطار سعيها لتطبيق الأنظمة والقوانين، و تعزيز الأمن و الهدوء في المنطقة"، مشيرة إلى "استمرار الجولات الرقابية لمنع المخالفات ومحاسبة المخالفين".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
منعاً للتهريب.. هذا ما صادره الجيش
lebanon 24
14/10/2025 01:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: الحكومة حريصة على استقرار البلاد وقطع باب الفتنة وحملات الكراهية
lebanon 24
14/10/2025 01:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ النبطية: لعدم التهاون مع من يتسبب بإزعاج المواطنين
lebanon 24
14/10/2025 01:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح
lebanon 24
14/10/2025 01:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

العواد

بالدر

جولا

عواد

الهد

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-13
16:55 | 2025-10-13
16:51 | 2025-10-13
16:34 | 2025-10-13
16:00 | 2025-10-13
15:54 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24