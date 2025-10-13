Advertisement

لبنان

جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات

Lebanon 24
13-10-2025 | 11:19
علم "لبنان24" أن مخابرات الجيش تمكنت من توقيف المطلوب حسين يحفوفي الذي أطلق النار عنصر من استقصاء جبل لبنان خلال اشتباك مسلح حصل يوم أمس في الدامور.
وكانت دورية من الاستقصاء قد نفذت كميناً ومطاردة ليحفوفي، ما أسفر عن تبادل لإطلاق نار أدى إلى سقوط جريحٍ من القوى الأمنية.
 
 
 
 
