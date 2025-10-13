21
لبنان
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
13-10-2025
|
11:19
علم "
لبنان24
" أن مخابرات الجيش تمكنت من توقيف المطلوب حسين يحفوفي الذي أطلق النار عنصر من استقصاء
جبل لبنان
خلال اشتباك مسلح حصل يوم أمس في
الدامور
.
وكانت دورية من الاستقصاء قد نفذت كميناً ومطاردة ليحفوفي، ما أسفر عن تبادل لإطلاق نار أدى إلى سقوط جريحٍ من القوى الأمنية.
