الراعي استقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي، المرشح لمركز نقيب المحامين في المحامي عماد مرتينوس في حضور القنصل جوزف مرتينوس ورئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتبنوس ورئيس بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق.

Advertisement



وأكد مرتينوس على "مواقف البطريرك الوطنية والروحية"، مشيرا إلى انه "اطلع البطريرك على برنامجه لانتخابات النقابة في بيروت طالبا بركته ودعمه".





وقال: "تم خلال اللقاء التداول في أمور تخص النقابة وكيفية ادارتها خصوصاً وأنها نقابة الحق والعدل والقانون ، وشرحت لصاحب الغبطة ان للنقابة خصوصية وان انتماءها الوحيد هو للمحامين ، كما تطرقنا لموضوع المحكمة الروحية وعلاقتها مع نقابة المحامين وكيفية سير هذه المعركة".