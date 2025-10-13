Advertisement

لبنان

الراعي استقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس

Lebanon 24
13-10-2025 | 12:05
A-
A+

Doc-P-1429001-638959792674114323.png
Doc-P-1429001-638959792674114323.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس في حضور القنصل جوزف مرتينوس ورئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتبنوس ورئيس بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق.
Advertisement
 
 
وأكد مرتينوس على "مواقف البطريرك الراعي الوطنية والروحية"، مشيرا إلى انه "اطلع البطريرك على برنامجه لانتخابات النقابة في بيروت طالبا بركته ودعمه". 


وقال: "تم خلال اللقاء التداول في أمور تخص النقابة وكيفية ادارتها خصوصاً وأنها نقابة الحق والعدل والقانون ، وشرحت لصاحب الغبطة ان للنقابة خصوصية وان انتماءها الوحيد هو للمحامين ، كما تطرقنا لموضوع المحكمة الروحية وعلاقتها مع نقابة المحامين وكيفية سير هذه المعركة". 


وختم: "تمنينا لصاحب الغبطة العمر الطويل".
مواضيع ذات صلة
زيارة تكريمية من نقيب المحامين إلى دير المخلص في جون الشوف
lebanon 24
14/10/2025 01:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين في بيروت وجامعة بيروت العربية
lebanon 24
14/10/2025 01:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس أشادتا "بالمسار العام لفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها"
lebanon 24
14/10/2025 01:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يدشن مركز الإستقبال العصري في حديقة البطاركة
lebanon 24
14/10/2025 01:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

رئيس اتحاد

بشارة بطرس

مار بشارة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-13
16:55 | 2025-10-13
16:51 | 2025-10-13
16:34 | 2025-10-13
16:00 | 2025-10-13
15:54 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24