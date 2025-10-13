Advertisement

لبنان

بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
13-10-2025 | 12:19
أصدرت شركة "تنورين" بياناً، اليوم الإثنين، علقت فيه على قرار وزارة الصحة منع الشركة من تعبئة المياه وسحب منتجاتها من السوق.
وقالت الشركة إنه "في ضوء ما أثير مؤخراً، وما تبعه من تصريحات ومواقف، تعلن شركة ينابيع مياه تنورين، عن عقد مؤتمر صحافي في مقر الشركة - جسر الباشا وذلك يوم الثلاثاء الواقع في 14 تشرين الأول الجاري، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً".
 
 
وذكرت الشركة أن "هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الشركة على توضيح الحقائق ووضع الرأي العام أمام المعلومات الدقيقة المتعلقة بجودة مياه تنورين ومطابقتها الكاملة للمواصفات والمعايير اللبنانية والدولية المعتمدة".
 
 
وأكدت الشركة "التزامها الثابت بالشفافية وبثقة المستهلك اللبناني، وباستمرارها في تقديم منتج يحمل اسم تنورين".
 
 
