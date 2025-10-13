بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟

أصدرت شركة " " بياناً، اليوم الإثنين، علقت فيه على قرار منع الشركة من تعبئة المياه وسحب منتجاتها من السوق.

Advertisement

وقالت الشركة إنه "في ضوء ما أثير مؤخراً، وما تبعه من تصريحات ومواقف، تعلن شركة ينابيع مياه تنورين، عن عقد مؤتمر صحافي في مقر الشركة - جسر الباشا وذلك يوم الثلاثاء الواقع في 14 تشرين الأول الجاري، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً".

وذكرت الشركة أن "هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الشركة على توضيح الحقائق ووضع الرأي العام أمام المعلومات الدقيقة المتعلقة بجودة مياه تنورين ومطابقتها الكاملة للمواصفات والمعايير والدولية المعتمدة".