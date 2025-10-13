Advertisement

لبنان

إلى وزير المالية.. نداءٌ من حراك المعلمين المتعاقدين

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:04
Doc-P-1429027-638959827683852303.jpg
Doc-P-1429027-638959827683852303.jpg photos 0
طالب "حراك المعلمين المتعاقدين" في بيان، وزير المال ياسين جابر بضرورة الإسراع في حسم وزارة المال للزيادات المتفق عليها بينه وبين وزارة التربية، والمتعلقة برفع بدلات وأجور التصحيح والمراقبة، وفق الأرقام المقدمة من وزارة التربية.
وأشار إلى أن "الجداول في دائرة الامتحانات جاهزة، وهي في انتظار إقرار الزيادات النهائية ليصار إلى احتسابها على هذا الأساس".


وأوضح منسق الحراك حمزة منصور أنّ "المعلمين جميعاً لن يقبلوا بأي تراجع عن طرح زيادة أجور التصحيح والمراقبة"، مؤكداً أنَّ "أي تراجع عن هذه الزيادات سيعرض مستقبلَ الامتحانات الرسمية لاحتمال عدم إجرائها، إذ إن نسبة المصححين كانت قليلة جدا هذا العام، رغم وعود وزيرة التربية بالزيادات".


وسأل: "كيف ستكون حال المشاركة في الامتحانات الرسمية العام المقبل إذا لم تقر الزيادات؟ بالطبع، لن تكون هناك امتحانات رسمية أصلا".
