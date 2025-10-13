Advertisement

لبنان

آخر خبر عن فضل شاكر.. إقرأوا ما حصل "قضائياً"

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:06
تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت مع الفنان فضل شاكر لدى مديرية المخابرات في الجيش في أربعة ملفات أمنية كانت صدرت في حقه أحكام غيابية بشأنها.
ويعكف القاضي غانم على دراسة هذه المحاضر على أن ينتهي منها غدا الثلثاء أو بعد غد الأربعاء، ثم يحيلها على رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد بسام فياض، الذي سيطلع بدوره عليها تمهيدا لتحديد جلسة للبدء باستجواب فضل شاكر.


ومن المتوقع ان تحدد الجلسة الأولى لمحاكمة شاكر الأسبوع المقبل.
