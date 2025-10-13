آخر خبر عن فضل شاكر.. إقرأوا ما حصل "قضائياً"

تسلم لدى القاضي ، محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت مع الفنان لدى في أربعة ملفات أمنية كانت صدرت في حقه أحكام غيابية بشأنها.

ويعكف القاضي غانم على دراسة هذه المحاضر على أن ينتهي منها غدا الثلثاء أو بعد غد الأربعاء، ثم يحيلها على رئيس العميد بسام ، الذي سيطلع بدوره عليها تمهيدا لتحديد جلسة للبدء باستجواب فضل شاكر.