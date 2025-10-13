Advertisement

لبنان

بلدية تنورين: إعادة الفحوصات ضرورة لحماية صحة الأهالي

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1429034-638959836861753277.png
Doc-P-1429034-638959836861753277.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبّرت بلدية تنورين عن استغرابها الشديد من قرار وزارة الصحة القاضي بتوقيف العمل بشركة مياه "تنورين" وسحب منتجاتها من السوق، بسبب التلوث، والذي وقّعه وزير الزراعة نزار هاني بصفته وزيرًا للصحة بالوكالة في غياب الوزير ركان ناصر الدين الذي كان في زيارة رسمية خارج لبنان.
Advertisement

وطالبت وزارة الصحة تزويدها بنتائج الفحوصات ومكان إجرائها، خصوصًا أن الوزارة أفادت بأن فريق الترصّد أخذ عينات بتاريخ 6/10/2025 وأظهرت التحاليل أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية بسبب وجود بكتيريا سودومانوس وإيروجنوزا.

كما سألت الوزارة عن أي شكاوى أو حالات صحية قد تكون ناتجة عن تلوث المياه، مؤكدة حرصها الدائم على صحة أهالي تنورين وكل من يستهلك هذه المياه.

وأكدت أنها ترفض أي مساومة على صحة المواطنين أو التساهل مع المخالفين، داعية وزارة الصحة إلى إعادة إجراء الفحوصات بسرعة للتأكد من النتائج، مع وضع بلدية تنورين في تصرّفها للمواكبة الدائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
مواضيع ذات صلة
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
lebanon 24
14/10/2025 01:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأهالي تشدد على ضرورة إشراك الهيئة الوطنية في مفاوضات المعتقلين والمفقودين
lebanon 24
14/10/2025 01:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات
lebanon 24
14/10/2025 01:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صور استقبل قائد اليونيفيل: لا تعافٍ للبنان دون إعادة الإعمار وعودة الأهالي
lebanon 24
14/10/2025 01:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الزراعة

وزارة الصحة

ناصر الدين

نزار هاني

اللبنانية

تنورين

شركة م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-13
16:55 | 2025-10-13
16:51 | 2025-10-13
16:34 | 2025-10-13
16:00 | 2025-10-13
15:54 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24