بلدية تنورين: إعادة الفحوصات ضرورة لحماية صحة الأهالي

عبّرت بلدية عن استغرابها الشديد من قرار القاضي بتوقيف العمل بشركة مياه "تنورين" وسحب منتجاتها من السوق، بسبب التلوث، والذي وقّعه بصفته وزيرًا للصحة بالوكالة في غياب الوزير ركان الذي كان في زيارة رسمية خارج .وطالبت وزارة الصحة تزويدها بنتائج الفحوصات ومكان إجرائها، خصوصًا أن الوزارة أفادت بأن فريق الترصّد أخذ عينات بتاريخ 6/10/2025 وأظهرت التحاليل أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية بسبب وجود بكتيريا سودومانوس وإيروجنوزا.كما سألت الوزارة عن أي شكاوى أو حالات صحية قد تكون ناتجة عن تلوث المياه، مؤكدة حرصها الدائم على صحة أهالي تنورين وكل من يستهلك هذه المياه.وأكدت أنها ترفض أي مساومة على صحة المواطنين أو التساهل مع المخالفين، داعية وزارة الصحة إلى إعادة إجراء الفحوصات بسرعة للتأكد من النتائج، مع وضع بلدية تنورين في تصرّفها للمواكبة الدائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة.