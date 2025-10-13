Advertisement

لبنان

عدوان: حان الوقت لإقامة دولة تحتكر السلاح

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:19
أحيت مصلحة المهن القانونية في حزب "القوات اللبنانية" حفل عشائها السنوي في مطعم "منارة الخليج" -جونيه، برعاية رئيس الحزب سمير جعجع ممثلا بالنائب جورج عدوان، تمهيداً للاستحقاق الانتخابي المُرتقب في نقابتي المحامين في بيروت والشمال.
وألقى عدوان كلمةً شدّد فيها على أن "المنطقة تمرّ بتحوّلات متسارعة"، مشيراً إلى "سقوط النظام السابق في سوريا، وبدء مسيرة انفتاحها على المجتمع الدولي، وسعيها لعلاقات طبيعية قائمة على الندية والاحترام المتبادل مع لبنان". كما أشار إلى "انتهاء الحرب في غزة وطرح برامج كبرى تعيد رسم ملامح القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها".


وقال عدوان: "أمام هذه التطوّرات، يتساءل اللبنانيون عن موقعهم ودورهم ويخشون أن يؤدي الانتظار والتردد إلى تفويت "قطار المنطقة"، لعاملين: تردد بعض المسؤولين في اتخاذ قرارات جريئة، وإنكار البعض الآخر لحقيقة المتغيرات". وشدد على أن "الوقت قد حان لإقامة دولة سيدة حرة مستقلة تحتكر السلاح وتحمي حدودها وتؤمّن الأمن والعيش الكريم لشعبها"، مشدداً على أن "غياب القرار الحاسم سيحول دون عودة لبنان الذي يطمح إليه الجميع".


وتطرّق في سياق حديثه إلى "الأزمات التي واجهها اللبنانيون، ومنها انفجار مرفأ بيروت الذي ما زالت عائلات الشهداء تنتظر فيه الحقيقة، و"سرقة العصر" التي بدأت بالهندسات المالية وانتهت بحجز ودائع أكثر من مليون ونصف لبناني"، مشيراً إلى أن "العدالة متعثّرة بهذا الخصوص والمحاسبة غائبة، ومن دون قضاء مستقل لا قيام لدولة فعلية".
 
 
وحثّ المحامين على "أهمية دورهم الأساسي في قضايا المرفأ والودائع"، داعياً إياهم إلى أن "يكونوا طرفاً فاعلاً في أي حل يحمي حقوق المودعين"، ومعلناً "رفض أي تسوية لا تحدد المسؤوليات وتلزم الدولة والمصارف ومصرف لبنان بتحمّلها". كما شدد على "أهمية تطبيق أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واعتماد التبليغات الإلكترونية والانخراط في مسار الذكاء الاصطناعي والمكننة لتطوير عمل القضاء".


وختم مؤكداً "التزام حزب القوات اللبنانية بتحقيق الدولة التي يحلم بها اللبنانيون، دولة القانون والعدالة، وضمان مستقبل أبنائهم في الداخل والخارج".

