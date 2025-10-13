Advertisement

لبنان

في واشنطن.. البستاني يدافع عن حقوق المودعين

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1429044-638959860743049437.webp
Doc-P-1429044-638959860743049437.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، النائب فريد البستاني، في الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، حيث دافع عن حقوق المودعين اللبنانيين في مواجهة الأزمة المالية.
Advertisement

وشدد البستاني على ضرورة عدم تحميل المودعين أي مسؤولية عن الأزمة، كما أكد احترام مبدأ تراتبية تحمّل الخسائر المالية، بحيث تتحمل المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية كامل المسؤولية عن الأزمة. كما شدد على إعادة الأموال إلى المودعين البريئين الذين لا علاقة لهم بالاختلالات المالية.
مواضيع ذات صلة
البستاني: حاكم المصرف السابق إلى الحرية وأموال المودعين محتجزة
lebanon 24
14/10/2025 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المودعون المغتربون يتوحدون خلف مشروع البستاني لحماية الودائع
lebanon 24
14/10/2025 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بساط لوفد صندوق النقد: ملتزمون بالإصلاحات وحماية حقوق المودعين
lebanon 24
14/10/2025 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"صرخة المودعين" بحثت مع الأسمر في استرداد الحقوق
lebanon 24
14/10/2025 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب فريد البستاني

صندوق النقد الدولي

الدولة اللبنانية

فريد البستاني

لجنة الاقتصاد

البنك الدولي

النقد الدولي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-10-13
16:55 | 2025-10-13
16:51 | 2025-10-13
16:34 | 2025-10-13
16:00 | 2025-10-13
15:54 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24