في واشنطن.. البستاني يدافع عن حقوق المودعين

شارك رئيس والصناعة والتجارة، ، في الاجتماعات نصف السنوية لصندوق والبنك الدولي المنعقدة في ، حيث دافع عن حقوق المودعين اللبنانيين في مواجهة الأزمة المالية.وشدد على ضرورة عدم تحميل المودعين أي مسؤولية عن الأزمة، كما أكد احترام مبدأ تراتبية تحمّل الخسائر المالية، بحيث تتحمل المصارف والمصرف المركزي والدولة كامل المسؤولية عن الأزمة. كما شدد على إعادة الأموال إلى المودعين البريئين الذين لا علاقة لهم بالاختلالات المالية.