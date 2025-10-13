22
خمسة جرحى في حادث سير بين صيدا وجزين
Lebanon 24
13-10-2025
|
14:37
A-
A+
سقط خمسة جرحى في حادث سير
على الطريق
العام بين
صيدا
وجزين في أنان، إثر تصادم بين سيارة
بي أم دبليو
X5 يقودها ز.ع. برفقة س.ي. وا.ع.، وسيارة
هوندا
يقودها م.ح.ح. سوري الجنسية.
ونقل
الصليب الأحمر
الجرحى إلى مستشفيين في صيدا وجزين.
جرحى في حادث سير بين "جيب" و"فان"
"لبنان 24": جرحى في حادث سير في القرعون بين سيارة وشاحنة
"لبنان24": حادث سير على طريق الدامور باتجاه صيدا وزحمة سير خانقة
وفاة الشاب محمد العقاد في حادث سير في صيدا
"لا خلفيات سياسية وراء القرار".. وزارة العدل تبرّر ومصادر ترد
تحديات جنوبًا: تقليص قوات "اليونيفيل" يضع مهامها على المحك
خرق اسرائيلي جديد.. اليكم ما جرى ليلا في خلة وردة
أوساط رسمية عن تصريح ترامب: واشنطن باتت "مقتنعة"
تشاور رئاسي استعدادا لـ"اليوم التالي" بعد قمة شرم الشيخ
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
