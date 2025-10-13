خمسة جرحى في حادث سير بين صيدا وجزين

Advertisement

سقط خمسة جرحى في حادث سير العام بين وجزين في أنان، إثر تصادم بين سيارة X5 يقودها ز.ع. برفقة س.ي. وا.ع.، وسيارة يقودها م.ح.ح. سوري الجنسية.ونقل الجرحى إلى مستشفيين في صيدا وجزين.