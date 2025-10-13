Advertisement

لبنان

خمسة جرحى في حادث سير بين صيدا وجزين

Lebanon 24
13-10-2025 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1429051-638959884260335829.jpg
Doc-P-1429051-638959884260335829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سقط خمسة جرحى في حادث سير على الطريق العام بين صيدا وجزين في أنان، إثر تصادم بين سيارة بي أم دبليو X5 يقودها ز.ع. برفقة س.ي. وا.ع.، وسيارة هوندا يقودها م.ح.ح. سوري الجنسية.
Advertisement

ونقل الصليب الأحمر الجرحى إلى مستشفيين في صيدا وجزين.
مواضيع ذات صلة
جرحى في حادث سير بين "جيب" و"فان"
lebanon 24
14/10/2025 08:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": جرحى في حادث سير في القرعون بين سيارة وشاحنة
lebanon 24
14/10/2025 08:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": حادث سير على طريق الدامور باتجاه صيدا وزحمة سير خانقة
lebanon 24
14/10/2025 08:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة الشاب محمد العقاد في حادث سير في صيدا
lebanon 24
14/10/2025 08:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الصليب الأحمر

بي أم دبليو

على الطريق

الصليب

هوندا

صيدا

جزين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-10-14
01:29 | 2025-10-14
01:19 | 2025-10-14
01:15 | 2025-10-14
01:00 | 2025-10-14
00:59 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24