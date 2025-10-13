خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟

عُلم أنّه تمَّ، مساء اليوم الإثنين، أخذ عينات إضافيّة من مياه " " لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات وإصدار النتائج سريعاً.

في غضون ذلك، أصحاب متاجر، اليوم الإثنين، إلى الاتصال بموزعي الجملة للسؤال عما إذا كان بإمكانهم إسترداد صناديق مياه تنورين بعدما أظهرت فحوصات مخبرية أنها ملوّثة بمواد بكتيرية.