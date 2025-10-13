Advertisement

لبنان

خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
13-10-2025 | 15:04
عُلم أنّه تمَّ، مساء اليوم الإثنين، أخذ عينات إضافيّة من مياه "تنورين" لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات وإصدار النتائج سريعاً.
في غضون ذلك، بادر أصحاب متاجر، اليوم الإثنين، إلى الاتصال بموزعي الجملة للسؤال عما إذا كان بإمكانهم إسترداد صناديق مياه تنورين بعدما أظهرت فحوصات مخبرية أنها ملوّثة بمواد بكتيرية.
 

وعُلم أن الموزعين تحدثوا عن أنَّ المسألة "ليست بيدهم"، فيما اكتفى أصحاب متاجر بـ"تحييد صناديق المياه" جانباً واللجوء إلى طلب صناديق مياه أخرى لبيعها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

