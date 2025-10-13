عن "كمين الدامور".. بيانٌ من الجيش

صدر عن البيان الآتي:

بتاريخ 13/10/2025، نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة للمواطن (ح.ي.)، أحد أخطر المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وبعدما أقدم بتاريخ 12/10/2025 في منطقة السعديات على إطلاق النار نحو دورية لقوى الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة من عناصرها، إثنان منهم بحالة خطرة، تمكنت دورية من من توقيف المطلوب، وتبين أنه أصيب أثناء تبادل إطلاق النار مع دورية المذكورة، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.



وقد شارك الموقوف خلال السنوات الماضية مع مطلوبين آخرين في الاتجار بكميات كبيرة من المخدرات، وترويجها في مناطق لبنانية مختلفة.

وكان مخابرات الجيش تمكنت من توقيف المطلوب حسين يحفوفي الذي أطلق النار خلال اشتباك مسلح حصل يوم أمس.





وكانت دورية الاستقصاء نفذت كميناً ومطاردة ليحفوفي، ما أسفر عن تبادل لإطلاق نار أدى إلى سقوط جريحٍ من القوى الأمنية.