Advertisement

لبنان

عن "كمين الدامور".. بيانٌ من الجيش

Lebanon 24
13-10-2025 | 15:22
A-
A+
Doc-P-1429059-638959911302202670.jpg
Doc-P-1429059-638959911302202670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement
بتاريخ 13/10/2025، نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة للمواطن (ح.ي.)، أحد أخطر المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وبعدما أقدم بتاريخ 12/10/2025 في منطقة السعديات على إطلاق النار نحو دورية لقوى الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة من عناصرها، إثنان منهم بحالة خطرة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من توقيف المطلوب، وتبين أنه أصيب أثناء تبادل إطلاق النار مع دورية قوى الأمن الداخلي المذكورة، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وقد شارك الموقوف خلال السنوات الماضية مع مطلوبين آخرين في الاتجار بكميات كبيرة من المخدرات، وترويجها في مناطق لبنانية مختلفة.
وكان "لبنان24" ذكر في خبر سابق، مساء اليوم، أن مخابرات الجيش تمكنت من توقيف المطلوب حسين يحفوفي الذي أطلق النار عنصر من استقصاء جبل لبنان خلال اشتباك مسلح حصل يوم أمس في الدامور.


وكانت دورية الاستقصاء نفذت كميناً ومطاردة ليحفوفي، ما أسفر عن تبادل لإطلاق نار أدى إلى سقوط جريحٍ من القوى الأمنية.
 
 




مواضيع ذات صلة
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
lebanon 24
14/10/2025 08:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة من الدامور باتجاه طريق المطار
lebanon 24
14/10/2025 08:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: كمين مسلح يودي بحياة 9 جنود وضابطين من الجيش الباكستاني
lebanon 24
14/10/2025 08:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": حادث سير على طريق الدامور باتجاه صيدا وزحمة سير خانقة
lebanon 24
14/10/2025 08:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الجيش - مديرية التوجيه

قوى الأمن الداخلي

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

جبل لبنان

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-10-14
01:29 | 2025-10-14
01:19 | 2025-10-14
01:15 | 2025-10-14
01:00 | 2025-10-14
00:59 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24