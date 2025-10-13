Advertisement

لبنان

مؤتمر الذكاء الاصطناعي يشارك في سباق السيدات ببيروت ماراثون

Lebanon 24
13-10-2025 | 15:32
A-
A+
Doc-P-1429062-638959918551033484.webp
Doc-P-1429062-638959918551033484.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "مؤتمر الذكاء الاصطناعي" في لبنان عن شراكته الرسمية مع سباق السيدات في بيروت ماراثون، بهدف تعزيز الأنشطة التقنية ونشر الوعي بالذكاء الاصطناعي بين آلاف العدائين والمشاركين من مختلف الفئات العمرية والخلفيات المجتمعية.
Advertisement

في هذا الإطار، سيُقام جناح الذكاء الاصطناعي يوم السباق لتقديم تجربة تفاعلية فريدة تشمل محاضرات قصيرة، ألعاباً تكنولوجية، وعروضاً حيّة. كما سيستضيف الجناح الإعلامي عمر قصقص، صاحب أشهر منصة عربية متخصصة بالتقنيات، الذي سيدير سلسلة من الألعاب التفاعلية والاختبارات التقنية ويوزع الجوائز على المشاركين.

وقالت السيدة مي الخليل، رئيسة "جمعية بيروت ماراثون": "لطالما كان سباق السيدات مساحة للإلهام، الوحدة، وصناعة التغيير الإيجابي. اليوم، ومن خلال شراكتنا مع مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان، نضيف بُعداً جديداً يقوم على المعرفة والابتكار. ونحن نؤمن أن الرياضة قادرة على فتح أبواب المستقبل، وأن الجمع بين الجري والذكاء الاصطناعي رسالة أمل تعكس قدرة لبنان على النهوض والتجدد".

من جانبه، قال حكمت البعيني، رئيس "مؤتمر الذكاء الاصطناعي": "نفتخر أن نكون جزءاً من سباق السيدات، فهذا الحدث يتجاوز الرياضة ليصبح منصة للمجتمع، التعليم، والتكنولوجيا. من خلال هذه الشراكة، نضع الذكاء الاصطناعي في قلب الحياة اليومية، ونُظهر أن لبنان قادر أن يركض نحو مستقبل أكثر ذكاءً وشمولية وإبداعاً".

ويتيح جناح الذكاء الاصطناعي للزوار التعرف على أحدث التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستمتاع بالألعاب التقنية القصيرة، والمشاركة للحصول على جوائز فورية، فضلاً عن عروض ترفيهية للروبوتات.
مواضيع ذات صلة
سباق الذكاء الاصطناعي والمناخ: العالم على أعتاب ثورة غير مسبوقة
lebanon 24
14/10/2025 08:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أنثروبيك تطلق "Claude AI": منافسة محتدمة في سباق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
14/10/2025 08:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نقود سباق الذكاء الاصطناعي وعلينا زيادة الطاقة الكهربائية كي نبقى في المقدمة
lebanon 24
14/10/2025 08:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان 2025: نحو نموذج لبناني مبتكر ومسؤول
lebanon 24
14/10/2025 08:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24

جمعية بيروت

المستقبل

ماراثون

الخليل

الرياض

بيروت

العمري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-10-14
01:29 | 2025-10-14
01:19 | 2025-10-14
01:15 | 2025-10-14
01:00 | 2025-10-14
00:59 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24