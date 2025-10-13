22
لبنان
مؤتمر الذكاء الاصطناعي يشارك في سباق السيدات ببيروت ماراثون
Lebanon 24
13-10-2025
|
15:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "مؤتمر
الذكاء الاصطناعي
" في
لبنان
عن شراكته الرسمية مع سباق السيدات في
بيروت
ماراثون
، بهدف تعزيز الأنشطة التقنية ونشر الوعي بالذكاء الاصطناعي بين آلاف العدائين والمشاركين من مختلف الفئات العمرية والخلفيات المجتمعية.
في هذا الإطار، سيُقام جناح الذكاء الاصطناعي يوم السباق لتقديم تجربة تفاعلية فريدة تشمل محاضرات قصيرة، ألعاباً تكنولوجية، وعروضاً حيّة. كما سيستضيف الجناح الإعلامي عمر قصقص، صاحب أشهر منصة عربية متخصصة بالتقنيات، الذي سيدير سلسلة من الألعاب التفاعلية والاختبارات التقنية ويوزع الجوائز على المشاركين.
وقالت السيدة مي
الخليل
، رئيسة "
جمعية بيروت
ماراثون": "لطالما كان سباق السيدات مساحة للإلهام، الوحدة، وصناعة التغيير الإيجابي. اليوم، ومن خلال شراكتنا مع مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان، نضيف بُعداً جديداً يقوم على المعرفة والابتكار. ونحن نؤمن أن الرياضة قادرة على فتح أبواب
المستقبل
، وأن الجمع بين الجري والذكاء الاصطناعي رسالة أمل تعكس قدرة لبنان على النهوض والتجدد".
من جانبه، قال حكمت البعيني، رئيس "مؤتمر الذكاء الاصطناعي": "نفتخر أن نكون جزءاً من سباق السيدات، فهذا الحدث يتجاوز الرياضة ليصبح منصة للمجتمع، التعليم، والتكنولوجيا. من خلال هذه الشراكة، نضع الذكاء الاصطناعي في قلب الحياة اليومية، ونُظهر أن لبنان قادر أن يركض نحو مستقبل أكثر ذكاءً وشمولية وإبداعاً".
ويتيح جناح الذكاء الاصطناعي للزوار التعرف على أحدث التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستمتاع بالألعاب التقنية القصيرة، والمشاركة للحصول على جوائز فورية، فضلاً عن عروض ترفيهية للروبوتات.
