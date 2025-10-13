22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-10-2025
|
15:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
" تقريراً جديداً قالت فيه إن "
حزب الله
" في
لبنان
يستخدم "إشارة" كان الزعيم النازي الشهير أدولف هتلر يستخدمها خلال ملاقاته الجماهير
الألمانية
.
Advertisement
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إنه "عندما يرفع عناصر حزب الله أذرعهم في الهواء، فهم لا يؤدّون إشارة غير بريئة، بل تحية نازية مستوردة إلى قلب
الشرق الأوسط
"، وأضاف: "هذه ليست مصادفة وليست مسألة ثقافة، بل إنها إرث مباشر من الفاشية، وقد أتقنه حزب الله وكيل
إيران
في لبنان".
ويقول التقرير إن "العدو على حدود إسرائيل لا يحلمُ بتدميرها فحسب، بل يُمجد ذات الإديولوجية التي حاولت يوماً ما إبادة اليهود"، وذلك في إشارة إلى "حزب الله" وإيديولجية هتلر التي واجهت اليهود.
وأضاف: "لم تبدأ التحية في لبنان، إذ ابتكرها الفاشيون الإيطاليون تكريماً لروما، وجعلها هتلر سيئة السمعة، وبعد الحرب، أصبحت من المحرمات في الغرب المتحضر. ومع ذلك، أُعيد استخدامها في العالم العربي، فالقوميون العرب احتقروا بريطانيا وفرنسا والصهيونية، واستعاروا صور
مسيرات
هتلر كعرضٍ للتحدي، وحزب البعث في
سوريا
والعراق جعل تلك التحية رسميّة".
وأضاف: "استوعب حزب الله هذه الثقافة في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت سوريا برئاسة حافظ
الأسد
تسيطر على لبنان. شكّل الضباط السوريون والتلقين البعثي خلايا الحزب، وغُرست فيها التحية العسكرية. ومع ولادة حزب الله - بأموال وأسلحة إيرانية - أصبحت هذه التحية جزءًا لا يتجزأ من هويته. عندما يرفع العناصر أذرعهم، فإنهم يقلدون هتلر، ويبثون رسالة إلى إسرائيل: نحن ورثة فخورون لمن كرهوا اليهود قبلنا".
وأكمل التقرير: "لهذا السبب يُبقي حزب الله هذه الظاهرة حية. إنها دعاية صادمة ومرعبة. إنها استفزاز، تُحاكي عمداً الصور النازية للسخرية من إسرائيل. إنها استمرارية، تذكير بصري بأن حزب الله ليس مجرد جماعة محلية، بل هو جزء من ثقافة الفاشية الشيعية الممتدة لعقود، وهي أيضاً طاعة لإيران".
واستكمل: "ربما دخلت التحية إلى لبنان عبر سوريا، لكنها اليوم ملكٌ لإيران. لم تخترعها الجمهورية الإسلامية، لكنها أدركت قيمتها كسلاحٍ فوراً. كلُّ ذراعٍ تُرفع في جنوب لبنان تُرفع إلى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.. كلُّ تجمعٍ على الطريقة النازية هو ضربةٌ نفسيةٌ تُؤمر بها طهران. حزب الله هو الفيلق الأجنبي لإيران، وتحيته ذخيرةٌ إضافيةٌ في الحرب ضد إسرائيل".
وتابع: "لا ينبغي للإسرائيليين أن ينخدعوا بالخبراء الغربيين الذين يزعمون أن هذه مجرد ثقافة محلية أو رمزية مقاومة. إنها تحية هتلر، التي زُرعت في العالم العربي، وحملها البعثيون، ويرفعها الآن أخطر وكلاء إيران. إنها إعلان كراهية، ووعد بالعنف، وتذكير مرعب بما نواجهه".
وختم: "إن ذراع حزب الله المرفوعة ليست ضدنا فحسب، بل هي مرفوعة لذكرى هتلر ولقضية إيران. وإذا لم يرَ العالم الحر ذلك، فمرة أخرى، ستُضطر إسرائيل إلى مواجهته ومقاومته وهزيمته".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير لصحيفة بريطانية: هكذا يستخدم "حزب الله" بلدا أوروبيا لتمويل حربة ضد إسرائيل
Lebanon 24
تقرير لصحيفة بريطانية: هكذا يستخدم "حزب الله" بلدا أوروبيا لتمويل حربة ضد إسرائيل
14/10/2025 08:43:31
14/10/2025 08:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "استسلام إيران".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
Lebanon 24
عن "استسلام إيران".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
14/10/2025 08:43:31
14/10/2025 08:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "استسلام إيران".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
Lebanon 24
عن "استسلام إيران".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
14/10/2025 08:43:31
14/10/2025 08:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله
Lebanon 24
بدء مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله
14/10/2025 08:43:31
14/10/2025 08:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الشرق الأوسط
على الطريق
في إسرائيل
الألمانية
الجمهوري
إسرائيل
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لا خلفيات سياسية وراء القرار".. وزارة العدل تبرّر ومصادر ترد
Lebanon 24
"لا خلفيات سياسية وراء القرار".. وزارة العدل تبرّر ومصادر ترد
01:30 | 2025-10-14
14/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات جنوبًا: تقليص قوات "اليونيفيل" يضع مهامها على المحك
Lebanon 24
تحديات جنوبًا: تقليص قوات "اليونيفيل" يضع مهامها على المحك
01:29 | 2025-10-14
14/10/2025 01:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خرق اسرائيلي جديد.. اليكم ما جرى ليلا في خلة وردة
Lebanon 24
خرق اسرائيلي جديد.. اليكم ما جرى ليلا في خلة وردة
01:19 | 2025-10-14
14/10/2025 01:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أوساط رسمية عن تصريح ترامب: واشنطن باتت "مقتنعة"
Lebanon 24
أوساط رسمية عن تصريح ترامب: واشنطن باتت "مقتنعة"
01:15 | 2025-10-14
14/10/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشاور رئاسي استعدادا لـ"اليوم التالي" بعد قمة شرم الشيخ
Lebanon 24
تشاور رئاسي استعدادا لـ"اليوم التالي" بعد قمة شرم الشيخ
01:00 | 2025-10-14
14/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
01:30 | 2025-10-14
"لا خلفيات سياسية وراء القرار".. وزارة العدل تبرّر ومصادر ترد
01:29 | 2025-10-14
تحديات جنوبًا: تقليص قوات "اليونيفيل" يضع مهامها على المحك
01:19 | 2025-10-14
خرق اسرائيلي جديد.. اليكم ما جرى ليلا في خلة وردة
01:15 | 2025-10-14
أوساط رسمية عن تصريح ترامب: واشنطن باتت "مقتنعة"
01:00 | 2025-10-14
تشاور رئاسي استعدادا لـ"اليوم التالي" بعد قمة شرم الشيخ
00:59 | 2025-10-14
زحمة سير خانقة على طريق عام المكلس – المنصورية.. اليكم ما جرى
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 08:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 08:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 08:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24