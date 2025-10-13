Advertisement

لبنان

في لبنان.. شبكات وتحويلات مالية مشبوهة

Lebanon 24
13-10-2025 | 15:54
أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن الداخلي 3 أشخاص في مرياطة وأردة – زغرتا، بعد رصد عمليات حوالات مالية غير قانونية يُحتمل ارتباطها بشبكات مالية مشبوهة، حسب مندوية "لبنان24".
الموقوفون هم صاحب محل هواتف خلوية في مرياطة ويدعى "ع.إ" وصاحب محل آخر في أردة ويدعى "ج.ح" و "ي.ز".

وقد تم تشميع المحلين بالشمع الأحمر، وأُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.
