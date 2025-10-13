في لبنان.. شبكات وتحويلات مالية مشبوهة

Advertisement

أوقف الجرائم المالية وتبييض الأموال في 3 أشخاص في وأردة – ، بعد رصد عمليات حوالات مالية غير قانونية يُحتمل ارتباطها بشبكات مالية مشبوهة، حسب مندوية " ".الموقوفون هم صاحب محل هواتف خلوية في مرياطة ويدعى "ع.إ" وصاحب محل آخر في أردة ويدعى "ج.ح" و "ي.ز".وقد تم تشميع المحلين بالشمع الأحمر، وأُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.