لبنان

بعد "تنورين".. ماذا عن "مياه المدارس"؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
13-10-2025 | 16:34
مع اكتشاف وزارة الصحة لجراثيم في مياه تنورين، تحدثت مصادر طبية عن ضرورة بدء حملة كشف على مياه المدارس أيضاً، حيثُ أنّ الكثير منها يعتمدُ على مياه الصنابير القديمة للشرب.
وذكرت المصادر أنّ مسألة الكشف على مياه المدارس تقعُ على عاتق البلديات بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب أيضاً.

المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

خاص "لبنان 24"

