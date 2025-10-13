جريمة تطالُ لبنانياً في الاغتراب.. قتله مسلحون وسط الطريق!

قُتل الشاب قليط في – كينشاسا، إثر تعرّضه لهجومٍ مسلّح خلال وجوده في سيارته.

وتقولُ المعلومات إن قليط كان يقود سيارته في أحد شوارع العاصمة كينشاسا عندما اعترض طريقه مسلّحون، حاولوا سرقته تحت التهديد.





ورغم محاولته مقاومة المعتدين أو الفرار منهم، أطلقوا عليه النار داخل سيارته، ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة أدت إلى وفاته، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار بعد سرقة ما بحوزته.



أبناء في الكونغو عبّروا عن صدمتهم العميقة من هول الحادثة، ووجّهوا نداءً عاجلاً إلى للتحرك عبر القنوات الدبلوماسية ومتابعة القضية حتى إحقاق العدالة.





كذلك، ناشد اللبنانيون في الكونغو السلطات هناك تعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق التي يقيم فيها اللبنانيون، بعد تكرار حوادث مماثلة خلال الأشهر الأخيرة.