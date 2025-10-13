Advertisement

لبنان

حادثة مروّعة في لبنان.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!

Lebanon 24
13-10-2025 | 16:57
نشرت صفحة "وينيه الدولة" صورة لشابة سورية تُدعى "ح.ع."، كانت تعرضت لاعتداء وحشي من زوجها اللبناني "ع.م." وذلك بعد مرور 5 أشهر فقط على زواجهما.
وذكرت الصفحة أن عائلة الشابة البالغة من العمر 21 عاماً تُقيم في سوريا، وقد فقدت التواصل مع ابنتها منذ فترة قبل أن تتلقى معلومات تفيد بأن زوجها أقدم على رمي الزيت المغلي عليها، ما أسفر عن إصابتها بحروق وتشوهات بالغة في مختلف أنحاء جسدها.
 
 
وحالياً، تمكثُ الشابة في مستشفى سان جورج - الحدت، فيما تعاني عائلتها من صعوبات مالية تحول دون تغطية تكاليف علاجها ونقلها إلى سوريا لمتابعة وضعها الصحي، علماً أن زوجها ما زال مُتوارياً عن الأنظار.
 
 
 
