حادثة مروّعة في لبنان.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!

نشرت صفحة "وينيه الدولة" صورة لشابة تُدعى "ح.ع."، كانت تعرضت لاعتداء وحشي من زوجها اللبناني "ع.م." وذلك بعد مرور 5 أشهر فقط على زواجهما.

وذكرت الصفحة أن عائلة الشابة البالغة من العمر 21 عاماً تُقيم في ، وقد فقدت التواصل مع ابنتها قبل أن تتلقى معلومات تفيد بأن زوجها أقدم على رمي الزيت المغلي عليها، ما أسفر عن إصابتها بحروق وتشوهات بالغة في مختلف أنحاء جسدها.