22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وضع لبنان مُختلف.. ماذا سيحدث إن خرقت "حماس" هدنة غزة؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إن هناك "أسئلة بلا إجابات بشأن إتفاق إنهاء الحرب في غزة"، وسألت: "ماذا سيحدث إذا انتهكت حركة
حماس
وقف إطلاق النار؟".
Advertisement
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تمّ التوصل إليه قبل أيام في قمة شرم الشيخ، يحتوي على عدّة بنود، كما تم تحديد العديد من النقاط في خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
التي تم وضعها لإنهاء الحرب".
وتقول الصحيفة إن هناك سؤالاً حاسماً لم تجرِ مُعالجته سواء عبر الإتفاق أو من خلال خطة
ترامب
وهو التالي: "ماذا سيحدث إذا انتهكت حماس شروط الاتفاق والخطة؟".
ويضيف: "بعبارة أخرى، دخل كلُّ طرف في الاتفاق وهو يعلم ما ينبغي عليه فعله، ولكن من غير الواضح ما سيحدث إذا فشل الطرف الآخر في الامتثال".
وتابع: "على النقيض من
لبنان
، فإن خطة ترامب واتفاقه لا يتضمنان حتى آلية للرقابة الدولية من قبل دول متعددة لمراقبة وقف إطلاق النار. كذلك، لا توجد جهة يمكن تقديم الشكاوى إليها، وإذا فشلت هذه الجهة في القيام بمهمتها، لا يُمنح لإسرائيل الحق في التصرف أو الضرب بشكل مستقل. وفي كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن، لا توجد توجيهات واضحة بشأن متى وكيف يُسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات ضد حماس".
واستكمل: "يتحدث ترامب عن نزع سلاح حماس، والخطة نفسها تذكر ذلك أيضاً، لكن لم يوضح أحد بعد كيف، أو متى، أو الأهم من ذلك، ما إذا كان هناك موعد نهائي لنزع سلاح حماس".
وأضاف: "من دون جدول زمني واضح، قد تستغل حماس الفرصة لتجميع المزيد من السلطة، والقضاء على منافسيها، وإثارة الخوف في
قطاع غزة
، ومواصلة السيطرة على المساعدات الإنسانية. لقد أشارت حماس بالفعل إلى عدم رغبتها في نزع سلاحها بالكامل، مُصرّةً على الاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة. ويبقى سؤالٌ آخر عالقاً: من سيواجه حماس ويُجبرها على التخلي عن سلاحها؟".
التقرير رأى أن "ترامب نجح في دفع
تركيا
وقطر للضغط على حماس"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يطلب الرئيس الأميركي دولاً عربية أخرى لتشكيل قوة عمل في غزة".
وتابع: "لقد أبرمت قطر بالفعل تحالفاً دفاعياً مع
الإدارة الأميركية
، كما أن تركيا مهتمة بالحصول على طائرات إف-35 المقاتلة - وهذه هي الجوانب العامة".
وختم التقرير بالقول إنه من غير المؤكد ما إذا كانت هناك اتفاقيات خلف الكواليس لا تعلم
إسرائيل
بها بعد، والتي قد تُعرض
القدس
للخطر استراتيجياً.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيليّ: ماذا سيحدُث إذا رفضت "حماس" خطة ترامب بشأن غزة؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ: ماذا سيحدُث إذا رفضت "حماس" خطة ترامب بشأن غزة؟
14/10/2025 08:44:13
14/10/2025 08:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير "هدنة غزة" و "حماس".. اعترافات جديدة من إسرائيل
Lebanon 24
عن مصير "هدنة غزة" و "حماس".. اعترافات جديدة من إسرائيل
14/10/2025 08:44:13
14/10/2025 08:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز": حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
"رويترز": حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة
14/10/2025 08:44:13
14/10/2025 08:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
14/10/2025 08:44:13
14/10/2025 08:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الإدارة الأميركية
دونالد ترامب
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
دونالد
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لا خلفيات سياسية وراء القرار".. وزارة العدل تبرّر ومصادر ترد
Lebanon 24
"لا خلفيات سياسية وراء القرار".. وزارة العدل تبرّر ومصادر ترد
01:30 | 2025-10-14
14/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات جنوبًا: تقليص قوات "اليونيفيل" يضع مهامها على المحك
Lebanon 24
تحديات جنوبًا: تقليص قوات "اليونيفيل" يضع مهامها على المحك
01:29 | 2025-10-14
14/10/2025 01:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خرق اسرائيلي جديد.. اليكم ما جرى ليلا في خلة وردة
Lebanon 24
خرق اسرائيلي جديد.. اليكم ما جرى ليلا في خلة وردة
01:19 | 2025-10-14
14/10/2025 01:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أوساط رسمية عن تصريح ترامب: واشنطن باتت "مقتنعة"
Lebanon 24
أوساط رسمية عن تصريح ترامب: واشنطن باتت "مقتنعة"
01:15 | 2025-10-14
14/10/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشاور رئاسي استعدادا لـ"اليوم التالي" بعد قمة شرم الشيخ
Lebanon 24
تشاور رئاسي استعدادا لـ"اليوم التالي" بعد قمة شرم الشيخ
01:00 | 2025-10-14
14/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
01:30 | 2025-10-14
"لا خلفيات سياسية وراء القرار".. وزارة العدل تبرّر ومصادر ترد
01:29 | 2025-10-14
تحديات جنوبًا: تقليص قوات "اليونيفيل" يضع مهامها على المحك
01:19 | 2025-10-14
خرق اسرائيلي جديد.. اليكم ما جرى ليلا في خلة وردة
01:15 | 2025-10-14
أوساط رسمية عن تصريح ترامب: واشنطن باتت "مقتنعة"
01:00 | 2025-10-14
تشاور رئاسي استعدادا لـ"اليوم التالي" بعد قمة شرم الشيخ
00:59 | 2025-10-14
زحمة سير خانقة على طريق عام المكلس – المنصورية.. اليكم ما جرى
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 08:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 08:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 08:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24