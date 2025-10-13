Advertisement

لبنان

"حزب الله" وخياراتُ الجولة الأخيرة

Lebanon 24
13-10-2025 | 22:42
A-
A+
Doc-P-1429090-638960174381634423.jpg
Doc-P-1429090-638960174381634423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": مشكلة لبنان الأساسية ليست مع إسرائيل فقط، بل خصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية التي تنحاز إليها بقوة. إنّ واشنطن تضطلع بدور الشريك لها في ممارسة الضغوط على لبنان. هذه الضغوط أوصلها إلى لبنان تباعاً مورغان أورتاغوس وتوم برّاك.
Advertisement
بعد دخول غزة مرحلة جديدة، بدأ الوقت ينفد في بيروت، لأنّ الأميركيين والإسرائيليين سيجدون أنّ لبنان بات الجبهة الوحيدة غير المحسومة، و«الحزب» نفسه يتوقع أن يتضاعف الضغط الدولي، الأميركي خصوصاً، وفي شكل غير مسبوق، لدفعه إلى الرضوخ. ويقول بعض المطلعين إنّ هدف واشنطن هو إخراج لبنان من وضعية اعتاد عليها، فيما تطلق إسرائيل
حربها على الإعمار، وتجعل من سلاح «الحزب» عقاباً جماعياً مدمّراً في الجنوب، وهذا ما جعل «حزب الله» في خضم معادلة خطرة ربما يحاول كسرها باستعراض القوة على الأرض أو بالمناورات السياسية، لكنه يواجه إما خيار اندلاع حرب شاملة في الجنوب، وإما خيار القبول بشروط نزع السلاح وهذا سيكون في أي حال نوعاً من الرضوخ غير المباشر.
في ضوء هذا كله، ما الذي ينتظر لبنان؟ واضح أنّ كل ما تفعله إسرائيل على جبهة معينة تقوم لاحقاً بتعميمه على الجبهات الأخرى. ولذلك، المنتظر إذاً، في سوريا ولبنان، هو توقيع اتفاقات مع إسرائيل كتلك التي تمّ توقيعها في غزة. لكن الاتفاقات لا تأتي في العادة «على البارد»، بل تمهّد لها نار المعارك. وكذلك، يُنتظر أن تفعل إسرائيل في لبنان ما تفعله في سوريا. وفي عبارة أخرى، الجنوبان اللبناني والسوري سيكونان بمثابة شمال واحد لإسرائيل، وسيتمّ التعاطي معهما كبقعة أمنية واحدة. وهذا الأمر يجب أن يستدعي كثيراً من اليقظة لدى الحكومة اللبنانية، لأنّ خلفياته قد تكون خطرة جداً، بل ربما تهدّد الكيان اللبناني.
مواضيع ذات صلة
جولات "حزب الله" ستستمر؟
lebanon 24
14/10/2025 08:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة أمام خيارات صعبة وتحديات و"حزب الله" منفتح على أي نقاش
lebanon 24
14/10/2025 08:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
lebanon 24
14/10/2025 08:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض أميركي "لحل عراقي"لسلاح "حزب الله"
lebanon 24
14/10/2025 08:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الولايات المتحدة

مورغان أورتاغوس

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-10-14
01:29 | 2025-10-14
01:19 | 2025-10-14
01:15 | 2025-10-14
01:00 | 2025-10-14
00:59 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24