Advertisement

لبنان

لينا الطبال تحكي تجربة المعتقل الاسرائيلي: واجهت بن غفير ورفضت التوقيع

Lebanon 24
13-10-2025 | 22:48
A-
A+
Doc-P-1429093-638960177771771125.jpg
Doc-P-1429093-638960177771771125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب جهاد نافع في" الديار": لم تكن مشاركة الاستاذة الجامعية، والباحثة في العلاقات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان في باريس ابنة طرابلس الدكتورة لينا الطبال، في اسطول الصمود لكسر حصار غزة، الاولى، فهي شاركت في تنظيم سفينة الحرية العام 2009...
Advertisement
وتؤكد الدكتورة الطبال ان دوافعها للمشاركة في اسطول الصمود ينطلق من" كوننا ابناء قضية فلسطين وان لبنان ليس جزيرة معزولة فلبنان يعاني كما فلسطين وكما سورية، وارفض ان يسألني احد ما لماذا تناضلين من اجل القضية الفلسطينية جوابي لهم بكل بساطة انه ما دام هناك احتلال اسرائيلي، عدو اسرائيلي، فلن ينعم لبنان بالسلام، ولن تنعم سورية ولا فلسطين وكل الشرق الاوسط بالسلام.
ستة ايام قضتها لينا الطبال في المعتقل الاسرائيلي، وابرز ما واجهته كانت تلك المواجهة مع المتطرف الصهيوني ايتمار بن غفير الذي دخل زنزانتها الرابعة فجرا ليصرخ في وجهها هي ورفيقاتها بانهن ارهابيات وبانهن جئن لحماية ( حماس قاتلة الاطفال) حسب وصفه... وسمعوا من بن غفير التهديد والوعيد بالقتل او بالسجن مدى الحياة...
وتروي الطبال انه جرى اعتقال المشاركين بالاسطول في عرض البحر من قبل البحرية الاسرائيلية، ويعتبر هذا التصرف جريمة حرب وفق قانون البحار، وحسب المادة الثالثة من اتفاقية جنيف، وتقول انهم ووجهوا بتهمة الدخول الى اسرائيل بطريقة غير شرعية،
وتضيف: بعد التحقيق طلبوا من ومن زميلاتي التوقيع على ورقة باللغة العبرية تنص على الاعتراف بدولة اسرائيل، فرفضت كما رفض جميع المشاركين بالاسطول التوقيع على الورقة...
يمكن وصف المعتقل الذي كنا فيه اشبه بمعتقل غوانتانامو، نافذة خلفية تطل على جدار عليه لوحة غزة المدمرة، وكتب عليها غزة الجديدة وعلم اسرائيل.
حتى قناصل الدول الاوروبية وامريكا اعطوهم فقط 10 دقائق لمواجهتنا وجميعهم كانوا يقولون لنا: فقط اسرائيل هي من تقرر الافراج عنكم...
وردا على سؤال حول دور وزارة الخارجية اللبنانية في مسألة اعتقال مواطنة لبنانية، قالت انا اعذر الوزير والحكومة فهم مشغولون بشؤون المواطن المعيشية وبقضية المصارف...
مواضيع ذات صلة
لينا الطبال خلال مؤتمر صحافي: طرابلس كانت وستبقى قلب العروبة النابض
lebanon 24
14/10/2025 08:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
lebanon 24
14/10/2025 08:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تحية للدكتورة لينا الطبال التي عبرت عن تضامننا جميعاً مع أهل فلسطين
lebanon 24
14/10/2025 08:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما اعتقلتها إسرائيل... ما مصير اللبنانيّة لينا الطبّال؟
lebanon 24
14/10/2025 08:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الفلسطينية

اللبنانية

طرابلس

فلسطين

لبنان

باريس

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2025-10-14
01:30 | 2025-10-14
01:29 | 2025-10-14
01:19 | 2025-10-14
01:15 | 2025-10-14
01:00 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24