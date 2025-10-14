22
زحمة سير خانقة على طريق عام المكلس – المنصورية.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
14-10-2025
|
00:59
تسجل زحمة سير خانقة على طريق عام المكلس –
المنصورية
، بعد انقلاب حمولة شاحنة ما ادى الى تحويل السير نزولا على طريق
جبران التويني
وابقائه صعوداً على مسرب واحد.
ولاحقاً، أعلنت
غرفة التحكم
المروري أنه تم رفع الشاحنة المعطلة محلة المكلس ومعالجة الزيوت المتسربة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة والسير إلى تحسن تدريجي.
