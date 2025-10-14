أوساط رسمية عن تصريح ترامب: واشنطن باتت "مقتنعة"

Advertisement

علّقت أوساط سياسية رسمية على التصريح الذي أدلى به الرئيس الأميركي ، والذي أشاد فيه بدور الرئيس ، معتبرة "أن كلام لا يمكن فصله عن التوجّه الأميركي الحالي تجاه ".ورأت هذه الأوساط "أن باتت تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً من دائرة الحلفاء في المنطقة، وتسعى إلى تثبيت هذا المسار عبر دعم والقيادة السياسية القائمة".وأشارت إلى "أن باتت مقتنعة بأن أي معالجة لمسألة السلاح لن تمرّ إلا من خلال تسوية سياسية داخلية، إذ إنّ الخيار العسكري في المرحلة الراهنة قد يفتح الباب على فوضى لا يرغب بها أحد".