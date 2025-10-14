Advertisement

لبنان

أوساط رسمية عن تصريح ترامب: واشنطن باتت "مقتنعة"

14-10-2025 | 01:15
علّقت أوساط سياسية رسمية على التصريح الذي أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أشاد فيه بدور الرئيس العماد جوزيف عون، معتبرة "أن كلام ترامب لا يمكن فصله عن التوجّه الأميركي الحالي تجاه لبنان".
ورأت هذه الأوساط "أن واشنطن باتت تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً من دائرة الحلفاء في المنطقة، وتسعى إلى تثبيت هذا المسار عبر دعم المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية القائمة".
وأشارت إلى "أن الولايات المتحدة باتت مقتنعة بأن أي معالجة لمسألة السلاح لن تمرّ إلا من خلال تسوية سياسية داخلية، إذ إنّ الخيار العسكري في المرحلة الراهنة قد يفتح الباب على فوضى لا يرغب بها أحد".

