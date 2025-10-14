Advertisement

لبنان

خرق اسرائيلي جديد.. اليكم ما جرى ليلا في خلة وردة

Lebanon 24
14-10-2025 | 01:19
 توغلت بعد منتصف الليل، ثلاث آليات معادية صغيرة الحجم من نوع ATV في منطقة خلة وردة، في اتجاه الاطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية

قضاء بنت جبيل

عيتا الشعب

بنت جبيل

الغربي

جبيل

طراف

