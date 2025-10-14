Advertisement

لبنان

اجراءات للحد من تهريب زيت الزيتون السوري

14-10-2025 | 02:15
باشرت الجهات الأمنية اللبنانية المعنية بمنع التهريب الزراعي على طرفي الحدود بين لبنان وسوريا العمل، بطلب من المزارعين والوزارات والإدارات المعنية، على منع تهريب زيت الزيتون من سوريا الى لبنان ،أو الحد من هذه الظاهرة بشكل كبير ، كون الأوضاع لا تحتمل هذه السنة، لأن الإنتاج ضئيل في لبنان لعدة أسباب من بينها ان هناك مساحات واسعة في الجنوب لم تنتج أو لم يستطع أصحابها الوصول إليها ، أما في سائر  المناطق فقد جاء الموسم هذه السنة متواضعا، مما يحتم على المزارع أن يرفع سعر تنكة الزيت نسبيا،  للتعويض عن غياب الكمية التي كانت تنتج في السنوات الماضية، وفق ما قال مصدر زراعي.
أضاف: من هذا المنطلق إذا كان هناك كميات كبيرة من الزيت المهرب تدخل من سوريا بأسعار متدنية ،فلن يتمكن المزارع اللبناني من رفع ثمن تنكة الزيت لتعويض خسارته ، لذا بدأت الأجهزة المعنية إتخاذ كل التدابير للحؤول دون إغراق السوق اللبناني بزيت الزيتون السوري".
