لبنان

عن مشروع تمديد كابلات كهربائية جديدة.. بيان لبلدية برج البراجنة

Lebanon 24
14-10-2025 | 01:40
أعلنت بلدية برج البراجنة أن شركة كهرباء لبنان باشرت بتنفيذ مشروع تمديد كابلات كهربائية جديدة ضمن نطاق بلديات عدة، يصل مجموعها إلى أكثر من 10,000 متر طولي من الكابلات، خُصّص منها ما يقارب 2,800 متر لبلدة برج البراجنة، في خطوة تهدف إلى تحسين التغذية الكهربائية في المنطقة — وهو مشروع طال انتظاره منذ سنوات.
وأشارت البلدية إلى انه تم تلزيم الأعمال إلى متعهّد خاص، يقوم حالياً بأعمال الحفر والتمديد في عدد من شوارع البلدة. ويتابع قسم الأشغال في بلدية برج البراجنة سير المشروع ميدانياً، وعلى تنظيم العمل والتنسيق مع المتعهّد لتفادي أي أضرار على الطرقات والبنى التحتية.

كما أكّد المتعهّد التزامه بـتزفيت المقاطع المحفورة تباعاً فور الانتهاء من كل جزء من الأعمال.

وشكرت البلدية الأهالي على تفهّمهم وصبرهم خلال هذه المرحلة من الأشغال، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تحسين خدمة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية العامة لما فيه مصلحة البلدة وأبنائها.
شركة كهرباء لبنان

برج البراجنة

كهرباء لبنان

قسم الأشغال

حسين ال

التزام

لبنان

