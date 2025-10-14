Advertisement

لبنان

لبنان المستفيد الأول والأكبر من عملية السلام

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
14-10-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1429150-638960292870419450.jpg
Doc-P-1429150-638960292870419450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
13 تشرين الأول من العام 2025 بالنسبة إلى غزة مختلف كليًا عن 13 تشرين الأول من العام 1990 لبنانيًا. في التاريخ الأول تُطوى صفحة حرب مدّمرة لتُفتح صفحة جديدة يؤمل في أن تكون بداية لمرحلة تمهيدية لسلام دائم في المنطقة. أمّا في التاريخ الثاني فكانت بداية توالي الانهيارات اللبنانية. ويبقى ما رُبط بين لبنان وغزة في 8 تشرين الأول قبل سنتين من الآن لجهة "توحيد الساحات الجهادية" خارج معادلة السلام الأميركية، التي "تجتاح" المنطقة، غير مستثنية الساحة اللبنانية، التي كانت حتى الأمس القريب ساحة مفتوحة ومكشوفة، وهي ستبقى كذلك إذ أن في لبنان من لا يزال يرفع راية النصر بعيدًا عن التعامل مع الوقائع كما هي لا كما يُراد لها من خارج الحدود.
Advertisement
ويعتقد أكثر من محلل سياسي واستراتيجي أن لبنان لا يمكنه أن يبقى طويلًا خارج المعادلة الدولية والإقليمية. هذا هو منطق الأشياء، وهذا هو المسار الطبيعي، الذي على لبنان أن يسلكه عاجلًا أو آجلًا. فالتسوية الأميركية التي أصبحت اليوم واقعًا على أرض غزة لا بدّ من أن تشمل في مرحلة لاحقة لبنان وسوريا الآيلة علاقتهما الديبلوماسية إلى تحسنّ مضطرد.
فلبنان، برأي هؤلاء المحللين، الذي عانى الأمرين، ولا يزال يعاني، نتيجة ربط ساحته بساحة غزة، لا بدّ أن يلقى اهتمامًا مشابها لما لاقته غزة من اهتمام قد وضعها على طريق التعافي والنهوض من كبوتها، خصوصًا إذا صدقت النوايا، ولم يستجدّ ما من شأنه عرقلة مسيرة التعافي هذه، خصوصًا بعدما فُك الارتباط العميق بين غزة وطهران، التي لم يعد لديها القدرة على تحريك الداخل الغزاوي من على مسافة آلاف الأميال.
فلبنان لا يحتاج إلى الكثير لكي يدخل إلى مرحلة الاستقرار الدائم. فما لديه ليس متوافرًا لغيره. فالدولة اللبنانية موجودة بمؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، وهي مقبلة على مرحلة متقدمة من "لبننة" أمنها عبر تنفيذٍ كامل لخطّة "حصرية السلاح" في المنطقة الجغرافية الواقعة جنوب نهر الليطاني، واستتباعًا في كل الأراضي اللبنانية، وذلك كمقدمة لازمة وضرورية لتطبيق كافة مندرجات القرار الدولي 1701، وإلزام إسرائيل بتطبيق فعلي لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي لا تزال تخرقه باعتداءاتها المتواصلة، وآخرها طاول منطقة تقع شمال نهر الليطاني.
الرأي السائد في بيروت وفي أكثر من عاصمة عربية معنية أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية، وبالأخصّ القرارات المتخذة في جلستي 5 و7 أب، لن تثمر مفاعيلها ما دامت إسرائيل ماضية في مخطّطها الهادف إلى منع إعادة إعمار ما هدّمته في قرى الحافة الأمامية. ولا يمكن تفسير عدوانها الأخير على عدد من معارض الجرافات والحفارات في منطقة المصيلح سوى أنه حلقة من ضمن مسلسل طويل وعريض من ضمن مشروع منع إعادة الاعمار.
فما دامت إسرائيل ماضية في مخطّطها الهادف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في لبنان من دون رادع أو حسيب فإن دون وصوله إلى مبتغاه صعوبات جمّة. وهذا ما يجب أن تدركه الولايات المتحدة الأميركية، وتعمل بالتالي على تداركه قبل أن يصبح ما هو ممكن اليوم صعبًا أو مستحيلًا في القريب العاجل.
فأي تقدّم في خطّة الجيش، وأيًّا يكن شكل تجاوب "حزب الله" مع هذه الخطّة، لم يؤت ثماره إن لم تبادر واشنطن إلى ممارسة أقصى الضغوطات الممكنة والمتاحة على تل أبيب لوقف اعتداءاتها اليومية والمتكررة على أكثر من هدف داخل الأراضي اللبنانية. إلاّ إذا كان المقصود من عدم ممارسة هذه الضغوطات الانتقال إلى الخطّة "باء"، وذلك لكي تأتي أي خطوة مستقبلية في هذا الإطار منسجمة مع ما نفذ في غزة كحّل وسطي من ضمن مسار طويل يفرض سلوك معابر ضيقة من السلوكيات التراكمية من قِبل الفلسطينيين في القطاع وفي الضفة مع سلوكيات مماثلة من قِبل الإسرائيليين كخطوة أولى نحو حل مستدام لن يتحقق إلا بـ "حل الدولتين".
أمّا في لبنان فإن المسار المتوازي مع التهدئة على الجبهة الغزاوية يفرض على الجميع، أميركيًا وعربيًا، التعاطي مع مشاكله من منطلقات حصرية التعافي السياسي والأمني والاقتصادي كثلاثية متلازمة مع ما يمكن أن تبديه تل أبيب من حسن نوايا تبدأ في غزة وتمتد إلى لبنان بكل أبعاده الثلاثية. 
فما قاله الرئيس الأميركي أمس عن "أن السلام سيعم الشرق الأوسط بأكمله" يعني لبنان أكثر من غيره من دول المنطقة، وهو المستفيد الأول والأكبر من عملية السلام تمامًا كما كان الخاسر الأول والأكبر من عدم الاستقرار والحروب البديلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
4 مليون دولار ستُدفع في لبنان شهرياً.. من المستفيد؟
lebanon 24
14/10/2025 12:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى من نيويورك: سلامَ لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرقِ الأوسط
lebanon 24
14/10/2025 12:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تسهيلات جديدة للمستفيدين من الفحوصات المخبرية في مستشفى البترون
lebanon 24
14/10/2025 12:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان بشأن المساعدات الماليّة للمستفيدين من برنامج "أمان"
lebanon 24
14/10/2025 12:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2025-10-14
05:22 | 2025-10-14
05:12 | 2025-10-14
05:10 | 2025-10-14
05:00 | 2025-10-14
04:59 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24