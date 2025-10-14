تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

Advertisement

تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 12 ألف ليرة، والمازوت 9 ألاف ليرة والغاز 13 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.436.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.476.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.351.000 ليرة لبنانية: 1.102.000 ليرة لبنانية