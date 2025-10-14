Advertisement

لبنان

الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سرايا طرابلس

Lebanon 24
14-10-2025
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سرايا طرابلس.
وقال الحجار: "أطمئن أهلنا في طرابلس بأنّ الدولة ستبقى إلى جانبهم وجاهزة لتقديم كلّ ما يلزم من دعم ومساعدة". 

وكشف الحجار عن اجتماعات مخصّصة لملف السجناء السوريين، مضيفا: "سيكون هناك تعاون بيننا وبين الدولة السورية في هذا الإطار". 
