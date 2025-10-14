الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سرايا طرابلس

ترأس والبلديات اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سرايا .

Advertisement

وقال : "أطمئن أهلنا في طرابلس بأنّ الدولة ستبقى إلى جانبهم وجاهزة لتقديم كلّ ما يلزم من دعم ومساعدة".



وكشف الحجار عن اجتماعات مخصّصة لملف السجناء السوريين، مضيفا: "سيكون هناك تعاون بيننا وبين في هذا الإطار".