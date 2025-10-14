Advertisement

لبنان

شركة طيران عربية تستأنف رحلاتها إلى بيروت

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
14-10-2025 | 02:45
أفيد عن عودة إحدى شركات الطيران العُمانية إلى لبنان وهي  Salamair على ان تسيّر رحلتين أسبوعياً إلى مطار بيروت الدولي اعتبارا من 3 كانون الأول المقبل. 
علما ان شركة الطيران العماني أوقفت رحلاتها إلى لبنان في عام 2017 .
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مطار بيروت الدولي

شركة الطيران

مطار بيروت

العماني

عماني

عُمان

"خاص لبنان24"

