شركة طيران عربية تستأنف رحلاتها إلى بيروت
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-10-2025
|
02:45
أفيد عن عودة إحدى شركات الطيران العُمانية إلى
لبنان
وهي Salamair على ان تسيّر رحلتين أسبوعياً إلى
مطار بيروت الدولي
اعتبارا من 3 كانون الأول المقبل.
علما ان
شركة الطيران
العماني
أوقفت رحلاتها إلى لبنان في عام 2017 .
المصدر:
لبنان 24
"خاص لبنان24"
