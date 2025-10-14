شركة طيران عربية تستأنف رحلاتها إلى بيروت

Advertisement

أفيد عن عودة إحدى شركات الطيران العُمانية إلى وهي Salamair على ان تسيّر رحلتين أسبوعياً إلى اعتبارا من 3 كانون الأول المقبل.علما ان أوقفت رحلاتها إلى لبنان في عام 2017 .