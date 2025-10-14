Advertisement

لبنان

طقس مستقر ورياح ناشطة جنوبًا

Lebanon 24
14-10-2025 | 02:47
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يسود غداً طقس صافٍ إلى قليل الغيوم مع ثبات درجات الحرارة تقريبًا، فيما تبقى الرطوبة منخفضة مع نشاط الرياح خصوصاً في جنوب البلاد.
وأوضحت النشرة الجوية أن منطقة ضغط مرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ما يؤدي إلى طقس مستقر على لبنان خلال الأيام المقبلة، مع أجواء خريفية ودرجات حرارة أقل من معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع.

وبحسب النشرة، معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت يتراوح بين 21 و29 درجة، في طرابلس بين 20 و28، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

تفاصيل الطقس للأيام المقبلة:
- الثلاثاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف للحرارة في الداخل، مع رياح ناشطة أحياناً ونسبة رطوبة منخفضة.
- الأربعاء: استقرار في درجات الحرارة مع استمرار انخفاض الرطوبة ونشاط الرياح جنوب البلاد.
- الخميس: قليل الغيوم مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.
- الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئي مع ارتفاع بسيط في الحرارة وزيادة الرطوبة وضباب محلي على المرتفعات.

الحرارة: الساحل من 21 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 21 درجة، وفي الداخل من 14 إلى 27 درجة.
الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة أحياناً بين 15 و35 كم/س.
الانقشاع: جيد إجمالاً.
الرطوبة على الساحل: بين 40 و60%.
حال البحر: هادئ إلى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة.
الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
شروق الشمس: 6:42 صباحاً، غروب الشمس: 18:07 مساءً.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24