طقس مستقر ورياح ناشطة جنوبًا

- الثلاثاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف للحرارة في الداخل، مع رياح ناشطة أحياناً ونسبة رطوبة منخفضة.

- الأربعاء: استقرار في درجات الحرارة مع استمرار انخفاض الرطوبة ونشاط الرياح جنوب البلاد.

- الخميس: قليل الغيوم مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.

- الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئي مع ارتفاع بسيط في الحرارة وزيادة الرطوبة وضباب محلي على المرتفعات.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يسود غداً طقس صافٍ إلى قليل الغيوم مع ثبات درجات الحرارة تقريبًا، فيما تبقى الرطوبة منخفضة مع نشاط الرياح خصوصاً في جنوب البلاد.وأوضحت النشرة الجوية أن منطقة ضغط مرتفع تسيطر على للمتوسط، ما يؤدي إلى طقس مستقر على خلال الأيام المقبلة، مع أجواء خريفية ودرجات حرارة أقل من معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع.وبحسب النشرة، معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في يتراوح بين 21 و29 درجة، في بين 20 و28، وفي بين 13 و27 درجة.تفاصيل الطقس للأيام المقبلة:الحرارة: الساحل من 21 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 21 درجة، وفي الداخل من 14 إلى 27 درجة.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة أحياناً بين 15 و35 كم/س.الانقشاع: جيد إجمالاً.الرطوبة على الساحل: بين 40 و60%.حال البحر: هادئ إلى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 27 درجة.الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.: 6:42 صباحاً، غروب الشمس: 18:07 مساءً.