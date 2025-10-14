ما جديد قضية مياه الشرب في لبنان؟ هذا ما أعلنه وزير الصحة بالانابة

Advertisement

لفت بالانابة الى استكمال القيمين على سلسلة الاجراءات الخاصة بعملية استكمال تدابير السلامة العامة واخذ العينات العائدة الى مختلف شركات تعئبة المياه المعدنية المتواجدة راهنا على الاراضي وفي الاسواق المحلية، مشيرا الى اصدار الوزارة الانفة الذكر في القابل من الايام بيانا توضيحيا اضافيا يلقي الضوء على ادق تفاصيل ما يثير في الاونة الاخيرة عن تلوث المياه المعدنية التابعة الى شركة ”تنورين”، املا في ان تأتي النتائج المنتظرة خالية من اي شائبة قد تنعكس سلبا على صحة المواطن اللبناني.هاني وفي حديث لصوت أكد اعادة ارسال عينات من مياه شركة”تنورين”المعدنية واخضاعها لتحليل اضافي في مختبرات تعود الى جامعات خاصة المستوفية لمعايير السلامة العامة والمعمول بها عالمية و(كان قد اجري اختبار صحي في مختبرات الجامعة اللبنانية) ما سيؤول الى ازالة اي لغط او لبس في النتائج، لافتا الى تجميد منتجات شركة " " في الاسواق المحلية، واصفا ما جرى بـ”الاجراء الاداري” المضخم اعلاميا وفي وسائل التواصل الاجتماعي.