لبنان

ما جديد قضية مياه الشرب في لبنان؟ هذا ما أعلنه وزير الصحة بالانابة

Lebanon 24
14-10-2025 | 02:55
لفت وزير الصحة بالانابة نزار هاني الى استكمال القيمين على وزارة الصحة العامة سلسلة الاجراءات الخاصة بعملية استكمال تدابير السلامة العامة واخذ العينات العائدة الى مختلف شركات تعئبة المياه المعدنية المتواجدة راهنا على الاراضي اللبنانية وفي الاسواق المحلية، مشيرا الى اصدار الوزارة الانفة الذكر في القابل من الايام بيانا توضيحيا اضافيا يلقي الضوء على ادق تفاصيل ما يثير في الاونة الاخيرة عن تلوث المياه المعدنية التابعة الى شركة ”تنورين”، املا في ان تأتي النتائج المنتظرة خالية من اي شائبة قد تنعكس سلبا على صحة المواطن اللبناني.
هاني وفي حديث لصوت لبنان أكد اعادة ارسال عينات من مياه شركة”تنورين”المعدنية واخضاعها  لتحليل اضافي في مختبرات تعود الى جامعات خاصة المستوفية لمعايير السلامة العامة والمعمول بها عالمية و(كان قد اجري اختبار صحي في مختبرات الجامعة اللبنانية) ما سيؤول الى ازالة اي لغط او لبس في النتائج، لافتا الى تجميد منتجات شركة "تنورين" في الاسواق المحلية، واصفا ما جرى بـ”الاجراء الاداري” المضخم اعلاميا وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
