Advertisement

لبنان

الجامعة الأميركية تختتم مشروع إدارة مخلفات البناء

Lebanon 24
14-10-2025 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1429172-638960328624859507.png
Doc-P-1429172-638960328624859507.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختتم "مركز حماية الطبيعة" في الجامعة الأميركية مشروعه لإدارة مخلفات البناء والهدم، المموّل من الاتحاد الأوروبي، خلال فعالية بعنوان: "ما بعد إعادة التدوير: الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية في لبنان".
Advertisement
 
وشارك في الحدث ممثلون عن القطاع الرسمي، الأكاديمي، المدني والمانحين الدوليين، حيث تم استعراض إنجازات المشروع وخطط التعافي المستدام.
وأكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن إعادة تدوير المخلفات يمكن أن تقلّل الاعتماد على الاستيراد، وتعزز الصناعات المحلية وتخلق فرص عمل جديدة، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على أن إدارة النفايات ليست فقط ضرورة بيئية، بل مدخل للتنمية المستدامة.
وشدد رئيس الجامعة والدكتور ياسر أبو نصر على دور البحث والسياسات العامة في تحويل الاقتصاد الدائري إلى واقع ملموس، مع التركيز على التعاون بين السلطات والمجتمع المدني لضمان استدامة التوصيات.
 
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور: الجامعة اللبنانية هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة
lebanon 24
14/10/2025 12:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب: إقرار مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص خطوة وطنية جامعة
lebanon 24
14/10/2025 12:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الكسار من دار الفتوى: نؤيد مواقف المفتي الداعية لبناء مشروع وطني جامع
lebanon 24
14/10/2025 12:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سيتم بعد قليل تفجير صاروخ غير منفجر في المصيلح من مخلفات الغارات
lebanon 24
14/10/2025 12:45:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

المجتمع المدني

في الجامعة

الأوروبي

الخوري

أوروبي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2025-10-14
05:22 | 2025-10-14
05:12 | 2025-10-14
05:10 | 2025-10-14
05:00 | 2025-10-14
04:59 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24