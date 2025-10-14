الجامعة الأميركية تختتم مشروع إدارة مخلفات البناء

اختتم "مركز حماية الطبيعة" الأميركية مشروعه لإدارة مخلفات البناء والهدم، المموّل من ، خلال فعالية بعنوان: "ما بعد إعادة التدوير: الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية في ".

وشارك في الحدث ممثلون عن القطاع الرسمي، الأكاديمي، المدني والمانحين الدوليين، حيث تم استعراض إنجازات المشروع وخطط التعافي المستدام.

وأكد وزير الصناعة جو عيسى أن إعادة تدوير المخلفات يمكن أن تقلّل الاعتماد على الاستيراد، وتعزز الصناعات المحلية وتخلق فرص عمل جديدة، فيما شدد الاتحاد على أن إدارة النفايات ليست فقط ضرورة بيئية، بل مدخل للتنمية المستدامة.

وشدد رئيس الجامعة والدكتور ياسر أبو نصر على دور البحث والسياسات العامة في تحويل الاقتصاد الدائري إلى واقع ملموس، مع التركيز على التعاون بين السلطات والمجتمع المدني لضمان استدامة التوصيات.