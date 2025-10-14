النائب حسن عز الدين: المقاومة مستمرة وقوية

خلال الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة العديسة في ، وصف النائب حسن عملية “طوفان الأقصى” بأنها نقطة تحوّل تاريخية في الصراع مع ، مشيراً إلى أن الحرب مع العدو لا تزال مفتوحة.

وأكد عز الدين أن الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه وحقه المشروع، كما دافع اللبنانيون عن أرضهم سابقاً، مشدداً على أن الانتصار للحق واجب وواقي من التاريخ.

وأشار إلى فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها بعد عامين من القتل والتدمير في غزة، معتبراً صمود انتصاراً مهما رغم التضحيات.

ودعا إلى اتخاذ موقف موحّد وحازم، بداية من تقديم الشكاوى الدولية وصولاً إلى دعم المقاومة والجيش، مؤكدًا أن الأجيال من أبناء ستواصل نهج المقاومة بإيمان وقوة.

(الوكالة الوطنية)