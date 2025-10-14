Advertisement

لبنان

النائب حسن عز الدين: المقاومة مستمرة وقوية

Lebanon 24
14-10-2025 | 03:01
خلال الاحتفال التكريمي لشهداء بلدة العديسة في النبطية، وصف النائب حسن عز الدين عملية “طوفان الأقصى” بأنها نقطة تحوّل تاريخية في الصراع مع إسرائيل، مشيراً إلى أن الحرب مع العدو لا تزال مفتوحة.
وأكد عز الدين أن الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه وحقه المشروع، كما دافع اللبنانيون عن أرضهم سابقاً، مشدداً على أن الانتصار للحق واجب وواقي من التاريخ.
وأشار إلى فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها بعد عامين من القتل والتدمير في غزة، معتبراً صمود المقاومة انتصاراً مهما رغم التضحيات.
ودعا الدولة اللبنانية إلى اتخاذ موقف موحّد وحازم، بداية من تقديم الشكاوى الدولية وصولاً إلى دعم المقاومة والجيش، مؤكدًا أن الأجيال القادمة من أبناء الشهداء ستواصل نهج المقاومة بإيمان وقوة.
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24