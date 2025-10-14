Advertisement

لبنان

عون اطلع من الخازن ومرقص على عمل وزارتهما

Lebanon 24
14-10-2025 | 03:05
اطلعت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الحركة السياحية النشطة التي شهدها لبنان خلال فصل الصيف، وعلى الواقع السياحي الراهن في فصل الخريف، والتحضيرات الجارية للموسم السياحي الشتوي. كما أبلغته بارتفاع مداخيل الدولة عقب إعادة افتتاح مغارة جعيتا وتنظيم العمل فيها، إضافةً إلى مواكبة وزارة السياحة لزيارة الأب الأقدس، البابا لاوُن الرابع عشر، إلى بيروت نهاية الشهر المقبل.
الرئيس جوزاف عون اطّلع من وزير الإعلام، المحامي بول مرقص، على التحضيرات الجارية لانعقاد "الملتقى العربي" في بيروت ابتداءً من 29 تشرين الأول الجاري. كما تطرّق البحث إلى مسار مشروع قانون الإعلام الجديد في لجنة الإدارة والعدل النيابية.
العماد جوزاف عون

وزارة السياحة

وزير الإعلام

جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

بيروت

