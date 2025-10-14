عون اطلع من الخازن ومرقص على عمل وزارتهما

Advertisement

اطلعت وزيرة السياحة لورا رئيس الجمهورية على الحركة السياحية النشطة التي شهدها خلال فصل الصيف، وعلى الواقع السياحي الراهن في فصل الخريف، والتحضيرات الجارية للموسم السياحي الشتوي. كما أبلغته بارتفاع مداخيل الدولة عقب إعادة افتتاح مغارة جعيتا وتنظيم العمل فيها، إضافةً إلى مواكبة لزيارة الأب الأقدس، البابا لاوُن الرابع عشر، إلى نهاية الشهر المقبل.الرئيس اطّلع من ، المحامي بول ، على التحضيرات الجارية لانعقاد "الملتقى العربي" في بيروت ابتداءً من 29 تشرين الأول الجاري. كما تطرّق البحث إلى مسار مشروع قانون الإعلام الجديد في لجنة الإدارة والعدل النيابية.