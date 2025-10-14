Advertisement

لبنان

اسطفان: من هنا يبدأ الإعمار!

Lebanon 24
14-10-2025 | 03:06
كتب النائب الياس اسطفان على منصة "إكس": "إعادة إعمار لبنان لا تبنى على الفوضى ولا تُستعاد الثقة ما دام القرار موزعًا بين دولةٍ تحاول ودويلةٍ تُعطّل."
وأضاف: "منطق الدولة يعني سيادة واحدة، وسلاحًا واحدًا، ومؤسساتٍ تحتكر القوة والقرار. المجتمع الدولي لن يستثمر في وطنٍ يتنازع فيه منطقان، بل في دولةٍ واحدة تستعيد دورها وهيبتها وقرارها. من هنا يبدأ الإعمار، ومن هنا تُبنى الجمهورية".
