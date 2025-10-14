اسطفان: من هنا يبدأ الإعمار!

كتب النائب على منصة "إكس": "إعادة إعمار لا تبنى على الفوضى ولا تُستعاد الثقة ما دام القرار موزعًا بين دولةٍ تحاول ودويلةٍ تُعطّل."

وأضاف: "منطق الدولة يعني سيادة واحدة، وسلاحًا واحدًا، ومؤسساتٍ تحتكر القوة والقرار. لن يستثمر في وطنٍ يتنازع فيه منطقان، بل في دولةٍ واحدة تستعيد دورها وهيبتها وقرارها. من هنا يبدأ الإعمار، ومن هنا تُبنى الجمهورية".