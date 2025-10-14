بعملية متزامنة.. توقيف شبكة اتجار بالمخدرات في الحدت

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في للحد من عمليات تجارة وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بتخزين وتوضيب المخدِّرات داخل شقق في محلة ، ليصار إلى ترويجها لعدد من الزبائن في المحلة المذكورة ومحيطها.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هويتهم وهم كل من:-ع. ع. (مواليد عام 1986، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدِّرات-ع. أ. (مواليد عام 1987، لبناني)-ز. أ. (مواليد عام 1987، لبنانية)بتاريخ 27-09-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريات الشعبة الأول في محلة بوليفار على متن دراجة آلية نوع “GR” لون أحمر تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشطَين و/28/ طلقة صالحة للاستعمال. وبالتزامن، نفّذت دوريات الشعبة عملية مداهمة لمنزلَي الثاني والثالثة في محلة الحدت وأوقفتهما داخلهما. بتفتيش منازلهم، تم ضبط ما يلي:-/3/ بنادق حربية مع /15/ ممشط و/549/ طلقة صالحة للاستعمال-خنجر لون أسود مع غلاف، وحقيبتَين قماشيّتَين-/6/علب وطبتان بلاستيكيّتان وكيس نايلون، بداخلها مادة الكوكايين-حبوب مخدرة نوع ريفوتريل-/5/ أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف-كيس نايلون بداخله مادة الماريجوانا-أدوات تُستَخدَم لتوضيب وتعاطي المخدِّرات.-میزان حساس، جهاز DVR، مبلغ مالي، /14/ هاتف خلوي، بطاقات هويات مزوّرةبالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بترويج المخدِّرات على متن الدراجة التي أوقف على متنها، وأن المخدِّرات المضبوطة عائدة له، فيما اعترف الثاني والثالثة كلٌّ بما نُسِبَ إليه.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختص.