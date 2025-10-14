Advertisement

لبنان

بعملية متزامنة.. توقيف شبكة اتجار بالمخدرات في الحدت

Lebanon 24
14-10-2025 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1429183-638960338209685285.jpg
Doc-P-1429183-638960338209685285.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بتخزين وتوضيب المخدِّرات داخل شقق في محلة الحدت، ليصار إلى ترويجها لعدد من الزبائن في المحلة المذكورة ومحيطها.
Advertisement

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويتهم وهم كل من:

-ع. ع. (مواليد عام 1986، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدِّرات

-ع. أ. (مواليد عام 1987، لبناني)

-ز. أ. (مواليد عام 1987، لبنانية)

بتاريخ 27-09-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريات الشعبة الأول في محلة بوليفار كميل شمعون على متن دراجة آلية نوع “GR” لون أحمر تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشطَين و/28/ طلقة صالحة للاستعمال. وبالتزامن، نفّذت دوريات الشعبة عملية مداهمة لمنزلَي الثاني والثالثة في محلة الحدت وأوقفتهما داخلهما. بتفتيش منازلهم، تم ضبط ما يلي:

-/3/ بنادق حربية مع /15/ ممشط و/549/ طلقة صالحة للاستعمال

-خنجر لون أسود مع غلاف، وحقيبتَين قماشيّتَين

-/6/علب وطبتان بلاستيكيّتان وكيس نايلون، بداخلها مادة الكوكايين

-حبوب مخدرة نوع ريفوتريل

-/5/ أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف

-كيس نايلون بداخله مادة الماريجوانا

-أدوات تُستَخدَم لتوضيب وتعاطي المخدِّرات.

-میزان حساس، جهاز DVR، مبلغ مالي، /14/ هاتف خلوي، بطاقات هويات مزوّرة

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بترويج المخدِّرات على متن الدراجة التي أوقف على متنها، وأن المخدِّرات المضبوطة عائدة له، فيما اعترف الثاني والثالثة كلٌّ بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
عملية نوعية للجيش داخل مخيم شاتيلا: خطوة حاسمة لمكافحة الاتجار بالمخدرات
lebanon 24
14/10/2025 12:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ويقبض على عصابة إتجار بها
lebanon 24
14/10/2025 12:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية نوعية تسفر عن توقيف مروّج مخدرات في الدامور
lebanon 24
14/10/2025 12:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
lebanon 24
14/10/2025 12:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

كميل شمعون

اللبنانية

القضاء

التزام

الماري

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2025-10-14
05:22 | 2025-10-14
05:12 | 2025-10-14
05:10 | 2025-10-14
05:00 | 2025-10-14
04:59 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24